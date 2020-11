Grève au collège de Sainte-Cécile-Les Vignes pour obtenir un remplaçant

A Sainte-Cécile-Les-Vignes (Vaucluse), 70% des enseignants du collège Victor Schoelcher étaient en grève jeudi 12 novembre. Ils réclament la nomination d'un remplaçant pour la classe Ulis. Cette Unité Localisée pour L'Inclusion Scolaire accueille 11 élèves en difficulté ou en situation de handicap. Depuis cinq semaines l'enseignante est en congé maladie longue durée. Les enseignants et les parents d'élèves demandent rapidement l'arrivée d'un remplaçant. L'éducation nationale répond qu'il est impossible de trouver immédiatement un enseignant remplaçant qualifié pour cet enseignement spécialisé.

Parents inquiets pour leurs enfants déscolarisés

Devant le collège, Xavier avait rejoint les enseignants en grève car il s'inquiète pour son fils de 12 ans : "plus de prof, plus rien ! En lecture et en écriture, il est en train de perdre! Mon fils est à la maison et il est en train de décrocher".

Le professeur de technologie Christophe Ambrosino était gréviste car les enseignants "considèrent que nous avons perdu ces élèves. Nous demandons le remplacement dans l'urgence par un collègue qualifié pour un enseignement spécialisé et adapté à leur situation de handicap. Cet enseignant ne peut pas être dispensé par un enseignant du collège".

Orientation et année scolaire foutues

Parmi les parents inquiets de l'avenir de leurs enfants, Séverine a voulu que son fils Tyler quitte définitivement ce collège sans enseignant adapté : "on a essayé de le scolariser ailleurs mais les établissements sons pleins donc il est déscolarisé à la maison. Ce sont des enfants en situation de handicap, s'ils ne sont pas stimulés en permanence, l'intellect descend. S'ils restent à la maison jusqu'en janvier, l'année scolaire est foutue. Le problème c'est que les orientations se feront en février sans avoir eu de scolarité depuis septembre !"

Pas de remplaçant disponible donc élèves sacrifiés selon les syndicats

L'inspecteur adjoint de l'éducation nationale reconnait qu'il ne trouve pas de remplaçant : "nous ne disposons pas à l'heure actuelle d'enseignants remplaçants détenteurs des qualifications. Nous avons proposéque des enseignants volontaires du collège prennent en charge les élèves et l'académie financera les heures supplémentaires".

La solution est repoussée par les enseignants de Sainte Cécile Les Vignes. Ils étaient en grève à 70%. Pour Force Ouvrière Education, Christophe Ambrosino pointe "qu'il y a les paroles et les actes. Une des priorités du gouvernement est l'inclusion des élèves handicapés dans l'éducation nationale mais là rien n'est fait. Ces élèves sont abandonnés et sacrifiés."

