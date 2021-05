Au sud de Caen, la population augmente mais les moyens ne suivent pas, le collège de Verson fait grève

Au sud de Caen, de nouveaux lotissements sortent régulièrement de terre et le phénomène n'est pas sans poser de problèmes. Face à des effectifs qui augmentent, le collège Jacques Prévert de Verson était en grève ce jeudi 20 mai pour demander plus de moyens.

Parents et enseignants du collège Jacques Prévert à Verson sont allés plaider leur cause auprès de la direction académique du Calvados.

593 élèves en 2019, 655 en 2020 et 680 cette année, les effectifs ne cessent d'augmenter au collège Jacques Prévert de Verson mais pas les moyens. Les équipes pédagogiques et les parents d'élèves étaient donc en grève ce jeudi 20 mai.

Les logements poussent dans les communes de la périphérie caennaise. Les derniers chiffres de l'INSEE le montrent : sur les huit communes qui dépendent du collège de Verson, sept ont une population qui a augmenté ces dernières années (chiffres 2019). Une situation qui se reflète donc dans les établissements scolaires et Jacques Prévert demande plus de moyens pour encadrer les élèves.

Plus d'habitants mais toujours les mêmes moyens au collège

Le constat est partagé par parents et professeurs qui se sont réunis en collectif : "Un accroissement de la population et en face une administration qui nie l'évidence d'une livraison de nouveaux logements dans Verson et les communes alentours," déplore Romuald Barbe, parent d'élève. Le phénomène n'est pas nouveau, les personnels de l'établissement s'étaient déjà mobilisés pour les mêmes raisons l'année dernière.

S'ajoute à cela une population qui évolue. "Les élèves viennent de milieux de plus en plus diversifiés," explique Paule Scheffer, professeure d'histoire-géographie, "la commune de Verson joue le jeu de la diversification sociale, ce qui est très bien, mais cela doit s'accompagner de moyens supplémentaires." Et les moyens ne sont pas là pour ces parents et enseignants. Situation incompréhensible pour Antoine Drancey, professeur de lettres : "Je ne sais pas pourquoi au collège de Verson, il n'y a pas d'assistante sociale, un seul poste de CPE (conseiller principal d'éducation), un seul poste d'infirmière à temps partiel et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'assistant pédagogique comme dans les autres établissements ?" Tous demandent donc les mêmes moyens que les établissements de même envergure dans l'académie. " Ils sont largement plus dotés que nous," renchérit Antoine Drancey.

Jeudi soir, un groupe d'enseignants et de parents d'élèves est allé plaider sa cause auprès de la direction de l'académie du Calvados.