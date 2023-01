Grève contre la réforme des retraites : les difficultés du service minimum d'accueil en Loire-Atlantique

Demain mardi, une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites est organisée partout en France. Comme le 19 janvier , le mouvement s'annonce bien suivi dans de nombreux secteurs, notamment dans l'Education Nationale. La loi prévoit qu'au-delà de 25% d'enseignants en grève dans une école, la commune instaure un service minimum d'accueil pour les élèves. Or, dans les faits, ce n'est pas toujours possible.

Un service parfois impossible à mettre en place

Par exemple, le 19 janvier à Bouaye, dans la métropole nantaise, le service minimum d'accueil n'a pas pu être mis en place pour les trois écoles publiques de la commune : trop d'enseignants et d'agents des services de la ville en grève. "Dans ce cas-là, nous ne pouvons tout simplement pas répondre à notre obligation, explique le maire de Bouaye, Jacques Garreau. Sur d'autres mouvements où la participation n'est pas toujours optimum, nous arrivons à nous réorganiser. Souvent c'est au détriment de services municipaux, de l'accueil périscolaire, que nous pouvons redéployer nos moyens pour assurer le service minimum d'accueil, tout en respectant le droit de grève qui est essentiel."

D'autres commune, comme Chaumes-en-Retz; dans le Pays de Retz, se sont constitué une liste de personnes pouvant être appelées pour le service minimum : d'ex-employés municipaux notamment ou d'anciens enseignants. Mais cette liste reste mince. "Elle n'est pas très longue, reconnaît le responsable des moyens généraux Jean-Pierre Bourgeais. J'ai sept personnes pour trois écoles publiques. C'est très peu. Et si demain j'avais les trois écoles en grève à 100%, on serait trop juste pour assurer le service minimum."

Une grève interprofessionnelle

A Saint-Nazaire, selon les estimations, ce 31 janvier, le service minimum d'accueil devrait être organisé pour 18 groupes scolaires en grève sur 20 au total. Une centaine d'enfants seront accueillis dans un centre de loisir. Pour les encadrer, vingt agents de la ville seront réquisitionnés. "Il faut trouver les personnes parmi les non grévistes qui vont assurer le service et d'une fois sur l'autre, ne pas toujours s'adresser aux mêmes. C'est quelque chose de compliqué, contraignant, que nous mettons en place parce que c'est la loi, et parce que nous savons aussi qu'il y a de plus en plus de familles, notamment monoparentales, pour lesquelles il n'y a véritablement aucune solution", souligne l'adjoint à l'éducation de Saint-Nazaire, Xavier Perrin.

Et ce mouvement contre la réforme des retraites est particulièrement complexe pour que les communes s'organisent, pointe l'adjointe à la famille et à l'éducation de Carquefou, dans l'agglomération nantaise, Valérie Fresneau : "Oui c'est compliqué parce que nous sommes dans une grève d'ordre générale, et donc cela concerne à la fois les enseignants et les animateurs. Quand il s'agit de grèves de corporations, par exemple si l'Education Nationale fait grève mais que nos animateurs ne sont pas impactés, là c'est 'assez facile' d'organiser le service minimum d'accueil".

Un service qui, cette fois, en raison du week-end, doit être organisé en une seule journée puisque la grande majorité des communes n'auront les estimations des personnels en grève que ce lundi matin.