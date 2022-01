La moitié des écoles en France devraient être fermées, puisque les trois quarts des enseignants seront en grève ce jeudi 13 janvier selon les syndicats. Profs et parents d'élèves vont aussi exprimer leur ras-le-bol en Drôme Ardèche, et dénoncer des protocoles sanitaires inadaptés.

Grève à l'école : "je ne suis plus qu'une gérante de Covid" se désespère une directrice

Mireille Peloux est enseignante à l'école Jean-Moulin d'Annonay : "on passe notre temps à téléphoner aux parents pour qu'ils fassent tester leur gamin parce qu'il y a un cas positif, et eux passent leur temps à nous répondre que chez eux, il y a un cas positif et qu'ils ne mettront pas leur enfant à l'école". Pour elle, la situation est devenue absurde. Elle fait grève.

Les trois quarts des enseignants du premier degré seront grévistes ce jeudi 13 janvier et la moitié des écoles seront fermées selon le SNUipp-FSU. A l'appel de la grande majorité des syndicats enseignants, le mouvement de grève s'annonce très suivi, contre le protocole sanitaire en vigueur et pour dénoncer le manque de moyens.

"Cela ne tient pas debout, on fait de la garderie" - Mireille, enseignante à Annonay

A l'école Jean-Moulin à Annonay, Mireille Peloux dénonce les non-remplacements de professeurs contaminés ou cas contacts de ces dernières semaines. Et un quotidien complètement gangréné par le Covid, "il faudrait qu'on contrôle les tests ou les attestations sur l'honneur de tests en permanence. A un moment donné, ce n'est juste pas notre boulot !" Dernièrement dans sa classe, sept élèves manquaient à l'appel, malades ou partis se faire tester. Le lendemain, c'était au tour de sept autres. Elle s'agace : "Comment on fait pour bosser ?"

"Toutes mes missions d'ordre pédagogique ou relationnelle avec les parents n'existent plus. Je ne suis plus qu'une gérante de covid" - Claudie Pardigon, directrice d'école à Valence

La directrice de l'école Pierre-Rigaud à Valence sera elle aussi en grève, elle qui apprend les changements de protocoles sanitaires par voie de presse, parfois même après certains parents, la veille pour le lendemain, et qui passe son temps à les expliquer aux autres qui ne sont pas au courant. Les attestations sur l'honneur ? Elle émet de sérieux doutes sur la bonne volonté de quelques parents. D'autres ne comprennent vraiment rien à la situation. "J'ai même une enfant qui est arrivée avec un autotest positif dans mon bureau, en me demandant ce qu'il fallait faire" ajoute-t-elle.

Plusieurs manifestations en Drôme Ardèche

Les syndicats drômois annoncent la tenue de plusieurs manifestations dans le département. Des appels au rassemblement sont lancés à 10 heures 30 devant l'Inspection de l'Education nationale de Montélimar, place Ernest Gailly à Romans, place de l'église à Crest et devant la mairie à Saint-Vallier. Une manifestation est aussi annoncée à Valence à 14 heures, devant la direction académique. En Ardèche, le rendez-vous est donné à 11 heures à Privas, là aussi devant la direction académique.

Des Villes communiquent sur la mise en place de service minimum d'accueil

Des municipalités ont déjà communiqué sur les services minimum d'accueil à mettre en place, par exemple Valence, Romans ou encore Loriol. Selon les prévisions, douze écoles valentinoises resteront fermées ce jeudi. Un service minimum d'accueil est organisé au centre Maurice Ravel et à la Maison pour Tous du Plan, pour ces établissements comme pour les trente autres de Valence dans lesquels au moins 25% des enseignants se sont d'ores et déjà déclarés grévistes.

A Romans-sur-Isère, la mairie informe à la veille du mouvement que dix écoles seront totalement fermées, et plus d'un quart des enseignants sera gréviste dans sept autres. Pour les 17 écoles concernées, un service minimum d’accueil est mis en place sur le temps périscolaire, scolaire et de cantine. Le SMA est mis en œuvre également par exemple à Loriol pour trois écoles primaires publiques sur les quatre.