La grève de ce mardi 10 novembre devrait être assez suivie dans les établissements scolaires de Drôme et d'Ardèche. Selon le syndicat Snu-ipp, entre 20 et 30% des instituteurs y participeront pour dénoncer le "mépris" de leur ministre de tutelle face à la crise sanitaire.

Grève dans l'Education nationale : au moins 41 écoles seront fermées en Drôme et en Ardèche

Certaines écoles seront fermées ce mardi en Drôme et en Ardèche (image d'illustration)

Cette grève d'une journée, "c'est un avertissement" explique la co-secrétaire drômoise du SNUipp-FSU, le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré. "Il y a un vrai ras-le-bol du mépris du ministre Jean-Michel Blanquer", ajoute Anne-Sophie Garroté qui estime que le protocole sanitaire dans les écoles est insuffisant face au Covid-19.

16 écoles fermées en Ardèche, 25 dans la Drôme

Selon les chiffres du rectorat, un peu plus de 9% des instituteurs ont fait connaître leur intention de faire grève en Ardèche, 6% dans la Drôme. Mais ces chiffres sont au-dessous de la réalité selon le SNUipp de l'Ardèche. Selon Jimmy Sangouard, une partie des enseignants a pris l'habitude de ne plus remplir ces déclarations.

Selon le recensement effectué par le syndicat, 30% des classes seront fermées en Ardèche et au moins 16 écoles seront complètement fermées ce mardi notamment à Annonay, Cruas, Meysse, Lalevade-d'Ardèche, Payzac, Saint-Sernin, Lagorce, Saint-Jean-Chambre, Saint-Jeure-d'Ay, Vals et La Voulte. Dans la Drôme, 20% des instituteurs envisageraient de participer à cette grève et au moins 25 écoles seront complètement fermées à Valence, Montélimar, Romans, Dieulefit, Saint-Restitut, Savasse, Charols ou encore au Grand-Serre.