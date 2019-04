Grève dans l'Education Nationale ce jeudi : les enseignants appelés à la mobilisation en Haute-Vienne et en Corrèze

Limousin, France

La colère monte dans l'Education Nationale.

Sept syndicats appellent à faire de ce jeudi 4 avril un "temps fort de mobilisations" pour lutter contre le projet de loi Blanquer. Adopté par l'Assemblée nationale le 19 février, et avant son passage au Sénat en mai, le texte est vivement critiqué par la communauté éducative. Des écoles n'ouvriront pas et les profs absents en collèges et lycées pourraient être nombreux pour marquer leur opposition.

la Ville de Limoges mettra en place un service minimum d'accueil, avec restauration, au centre de loisirs de Beaublanc. Il va accueillir les enfants des écoles touchées par le mouvement : le matin de 7h30 à 11h30 et l'après-midi de 13h45 à 18h15.