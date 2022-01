Grève dans l'Education Nationale : "cela fait 18 ans que je suis directeur d'école, je n'ai jamais vécu ça"

"L'école est en train de craquer." Eric Zolver ne cache ni sa colère ni son désarrois, dix jours seulement après la rentrée des classes et la mise en application d'un énième protocole sanitaire en milieu scolaire. Directeur de l'école élémentaire d'Ars-Laquenexy et secrétaire de la FSU en Moselle, il fait grève ce jeudi, comme tous ses collègues de l'école pour exprimer son ras-le-bol.

4 classes touchées

"Cela fait 18 ans que je suis directeur d'école, je n'ai jamais vécu ça" explique sur France Bleu Lorraine Eric Zolver qui décrit une situation très compliquée dans son école : depuis le mardi 4 janvier, des élèves ont été contaminés dans chacune des quatre classes de l'école.

Tous les élèves de l'école sont cas contacts !

Eric Zolver pointe la désorganisation du dispositif, une gestion impossible et les incohérences des protocoles décidés par l'Education Nationale : "j'ai une classe où trois élèves sont positifs et on ne la ferme même pas, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on fermait la classe dés le premier cas." Le directeur, comme beaucoup de ses collègues, ne digère pas non plus l'attitude du ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer, "avec un protocole qui change X fois, qu'on apprend la veille pour le lendemain dans la presse, aucune information de la hiérarchie..."

On a porté l'école à bout de bras, on en peut plus

Eric Zolver estime que les fermetures de classes dès les premiers cas permettent de mieux contenir les contaminations. Il réclame plus de moyens pour mobiliser les remplaçants en recrutant sur les listes complémentaires et la distribution rapide des masques chirurgicaux promis aux enseignants par le gouvernement. "Le nombre de grévistes aujourd'hui montre bien l'exaspération de la profession."