Grève dans l'Éducation nationale : "Ces mises à jour incessantes du protocole sont insupportables"

Mis en place depuis lundi, le protocole sanitaire à l'école a été légèrement allégé par le gouvernement après une réunion jeudi après-midi entre le ministre Jean-Michel Blanquer et les syndicats d'enseignants. Le parcours de dépistage des élèves est assoupli. "Ces mises à jour incessantes sont insupportables" estime notre invité ce jeudi, Françoise Vichier-Guerre, secrétaire départementale du syndicat d’enseignants SE-Unsa en Isère. Une grève nationale est donc annoncée dans le premier degré pour le jeudi 13 janvier.

Quelle est la situation sur l'Isère ? Est-ce qu'on a, comme au niveau national, environ 8% des enseignants touchés ? Est-ce ce que vous constatez sur le terrain ?

On n'a pas de chiffres officiels, mais on a des retours du terrain, de collègues qui enseignent dans certains collèges, par exemple, où 20 à 30% des élèves sont absents. Au niveau des professeurs, on n'a pas non plus de chiffres, mais on sait que les classes se vident, certaines classes ne sont remplies qu'à moitié, voire moins. C'est très difficile de faire un point du fait des allers-retours incessants des élèves, que l'on renvoie parce que cas contact, que l'on attend ensuite avec un retour de tests, etc. Donc, voilà ce que l'on sait. Les retours de terrain, c'est que c'est vraiment très, très compliqué à gérer.

Justement, pour essayer d'améliorer cela, le protocole sanitaire en place depuis lundi a été allégé hier soir par le ministère de l'Education nationale. Il y a toujours trois tests à effectuer, mais désormais, si deux cas apparaissent dans une classe à moins de sept jours d'écart, pas besoin de refaire une deuxième fois tout ce parcours du combattant. Est ce que cela vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète ?

Ecoutez, ce qui nous inquiète surtout, ce sont ces mises à jour incessantes. Les directeurs d'écoles, les chefs d'établissement, les enseignants doivent sans cesse retrouver la bonne information au bon moment, ils doivent la transmettre. Et cela ajoute une réelle cacophonie à la situation actuelle, qui est très compliquée. L'École est impactée, bien sûr, comme d'autres secteurs de la société. Mais à cela s'ajoute vraiment la façon dont elle est gérée. Et les annonces sont difficiles à comprendre, leur interprétation est différente parfois selon les territoires et sur le terrain les professeurs sont à la manœuvre à plein régime. Mais ils sont épuisés et exaspérés, la situation est vraiment tendue.

Une grève est donc envisagée ?

Notre syndicat, l'Unsa-Education, participe aujourd'hui à une intersyndicale à Paris par laquelle nous prendrons toute notre place pour construire une action appropriée. Une grève n'est pas écartée au niveau national. Et puis en Isère, nous participerons activement aussi à une réunion intersyndicale, jeudi prochain, le 13 janvier. Nous voulons montrer effectivement notre exaspération, notre mécontentement, la colère qui monte en particulier sur la méthode de notre ministre. Ça devient insupportable.

Le ministre a essayé de calmer un petit peu le jeu, notamment sur les masques. Les enseignants vont recevoir des masques chirurgicaux pour aller travailler (avant, c'était des masques en tissu). Au bout de deux ans de crise sanitaire, quelle est votre réaction ? "Mieux vaut tard que jamais" ?

Alors "mieux vaut tard que jamais", certes. Mais une fois de plus, il y a un réel décalage entre les annonces et l'arrivée sur le terrain. Vous savez qu'en particulier, au niveau du premier degré, les écoles primaires, ce sont les directeurs et directrices, voire même les adjoints, qui doivent se déplacer pour récupérer les masques. Dans certains secteurs ruraux ou de montagne, c'est quand même compliqué. Donc, comme très souvent, les enseignants utilisent leur propre matériel. Donc oui, ces masques chirurgicaux, voire même FFP2, on les attend. Mais voilà, l'annonce est faite pour la mi-janvier. La crise bat son plein, malheureusement : les absences en collège sont exponentielles et en école primaire, c'est pareil. Ces masques vont arriver, certes, mais est-ce que cela ne vient pas trop tard ?