Grève dans l'éducation nationale : les chiffres de participation dans l'académie de Dijon

Les syndicats d'enseignants ont maintenu leur appel à la grève ce mardi 10 novembre, malgré les nouvelles mesures sanitaires mises en place dans les lycées. Cet appel concernait tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, même si le principe des classes à distance est acté pour faire baisser les effectifs

"Soit on est dans une situation grave et il faut prendre les mesures qui s'imposent, soit on ne comprend rien à la politique gouvernementale" dénonçait ce mardi sur France Bleu Bourgogne, Fabian Clément, co-secrétaire de la FSU Côte-d'Or.

Les syndicats demandent que les collèges bénéficient des mêmes mesures que les lycées. Ils réclament aussi plus des recrutements.

Les taux de participation dans l'académie de Dijon

Le rectorat de Dijon a communiqué ce mardi les taux de participation au mouvement de grève de ce jour dans l’académie :

Moyenne générale pondérée : 4 % 8,38 % au national (toutes académies)

Moyenne générale enseignants : 4,5 % 9,58 % au national (toutes académies)

Moyenne enseignants 1er degré : 2,73 % 8,78 % au national (toutes académies)

Moyenne enseignants 2d degré : 6 % 10,36 % au national (toutes académies)