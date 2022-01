Grève dans l'Education Nationale : professeurs, directeurs, parents et lycéens dans les cortèges manchois

Ce jeudi 13 janvier, enseignants et autres personnels de l'Education nationale participent à un mouvement grève massif contre la gestion de la crise Covid et la valse des protocoles. Dans la Manche, les cortèges de manifestants à Saint-Lô et à Cherbourg ont rassemblé près de 350 manifestants chacun.

L'ensemble des syndicats enseignants a appelé ce jeudi 13 janvier à la grève dans les écoles, les collèges et les lycéens. La FCPE, première organisation de parents d'élèves a également apporté son soutien à ce mouvement d'exaspération et de colère par rapport à la gestion de la crise sanitaire dans les établissements.

Dans la Manche, plus de 700 manifestants ont été comptabilisés dans les deux cortèges organisés à 10h30. Près de 350 personnes se sont réunies devant la mairie de Cherbourg. Même effectif à Saint-Lô où, après des discours prononcés devant la mairie, les manifestants ont défilé jusqu'à la préfecture et l'inspection académique.

Charge de travail et manque de reconnaissance

Dans le cortège saint-lois, beaucoup de directeurs d'écoles, des enseignants du premier et second degré ainsi qu'une cinquantaine d'élèves des lycées Le Verrier et Curie-Corot. Tous dénoncent les changements incessants de protocole sanitaire. "On en a marre du bricolage et marre d'apprendre dans la presse ou par un email à 23h25 ce qu'on doit faire le lendemain. On n'a aucune aide et on ne nous respecte pas", résume une directrice d'école du sud-Manche.

Beaucoup d'enseignants sont venus "par solidarité avec les directeurs d'école qui passent, même leur dimanche, à récupérer des attestations et gérer tout ce qu'il y a à faire et qui nous arrive à la dernière minute", raconte Charline, enseignante à l'école de Gavray . Il faudrait des moyens humains supplémentaires pour gérer tout ça. Mais c'est aussi un ras-le-bol général par rapport à nos conditions de travail. On a de plus en plus d'élèves avec des besoins particuliers dans nos classes. Ce sont des réunions en plus, des situations très tendues, c'est fatigant et on passe beaucoup de temps à tout ça. C'est un cumul. Moi ça fait 20 ans que j'enseigne, j'adore mon métier. Mais pas sûr que dans 20 ans, j'ai encore l'énergie pour tout ça."

Dans le cortège saint-lois © Radio France - Lucie Thuillet

Une démotivation que souligne aussi Juliette, professeur d'anglais à Montebourg : "Mon fils tient une pancarte où il est écrit "Cobaye du gouvernement, je ne coûte pas trop cher et je laisse travailler papa et maman". On a vraiment l'impression dans l'Education que la seule motivation pour toutes les mesures qui sont prises depuis des années, c'est de faire des économies. Et pour le protocole sanitaire c'est pareil. On nous a donné quelques masques en tissu qui ressemblent à des slips et c'est tout ce qu'on a pour se protéger. C'est triste. La France est myope et ne comprend pas qu'investir dans l'Education, c'est investir dans son avenir. Ils y vont à l'économie mais la seule façon de faire progresser les enfants, c'est d'en mettre moins ans les classes et de mieux payer les enseignants pour qu'ils soient aussi plus motivés parce que je vous assure que c'est décourageant".

Une grève très suivie en Normandie

Selon les chiffres communiqués par l'Académie de Normandie, le taux de participation régionale à ce mouvement de grève est de 25,5%. Dans le détail, 29,7% des enseignants de la région sont en grève : 38,9 % dans le premier degré et 23,1% dans le second degré.