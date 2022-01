Grève dans l'Éducation nationale : un millier de manifestants à Bayonne contre le protocole sanitaire

La mobilisation des personnels de l'Éducation nationale contre la politique sanitaire du ministère est particulièrement suivie en Pays Basque. De nombreuses écoles sont fermées, et une manifestation réunit ce jeudi un millier de personnes dans les rues de Bayonne.

Les syndicats avaient promis une mobilisation massive : leur pari semble gagné en Pays Basque. Alors que de nombreuses écoles sont fermées, tant dans le public que dans le privé, une manifestation rassemble ce jeudi un millier de personnes à Bayonne. Le point de rendez-vous était fixé à 11h devant la sous-préfecture. Le cortège s'est dirigé vers l'inspection d'académie, dans le quartier des Arènes, où une délégation devait être reçue. Les manifestants, dont certains font grève pour la première fois, devaient ensuite rallier la mairie au cri de "Enseignants en colère, non au protocole Blanquer".

Le rectorat de Bordeaux a annoncé dans un communiqué avoir recensé à 10h30 31,20% de grévites dans l'ensemble du personnel de l'Éducation nationale. Parmi les enseignants, ils seraient 32,86% à participer à la mobilisation aujourd'hui, avec une forte disparité entre les profs du primaire, 38,38%, et du secondaire, 24,08%. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes que ceux donnés par le ministère au niveau national. Le SNUipp-FSU, le premier syndicat du primaire, parle lui 75% de grévistes, et le Snes-FSU de 62% dans les collèges et les lycées.