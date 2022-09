Grève dans la fonction publique en Mayenne : perturbations à prévoir dans les écoles de Laval

Un préavis de grève au niveau national dans la fonction publique a été déposé pour ce jeudi 29 septembre 2022. La municipalité de Laval indique que plusieurs services périscolaires seront perturbés et met en place un service minimum.

Les syndicats CGT, Solidaires et FSU appellent à la grève ce jeudi en Mayenne pour demander des augmentations de salaires et une hausse du pouvoir d'achat. Un mouvement de grève qui pourrait toucher aussi les transports et la SNCF.

Dans les écoles de Laval, des perturbations sont à prévoir. Les services périscolaires (accueil du matin, restauration, accueil du soir) sont susceptibles d'être perturbés explique la municipalité ce mardi. Il est donc conseillé aux parents d'assurer la prise en charge de leurs enfants sur ces plages horaires.

Pour les élèves des écoles Charles Perrault et Petit Prince, dont les enseignants sont grévistes, "un service minimum d'accueil sera mis en œuvre à l'ALSH du Bourny, sur les horaires d'école" précise la mairie de Laval dans un communiqué.