Grève dans les cantines de Metz : la liste des écoles impactées ce mardi

Les parents d'élèves vont à nouveau devoir trouver des solutions pour faire déjeuner leurs enfants, ce mardi. Sur les 62 écoles (maternelles et primaires) de la ville de Metz, seules 17 auront un service de cantine. La municipalité a publié la liste précise.

La liste des cantines fermées ce mardi 5 octobre, à Metz

Il s'agit d'une journée nationale de mobilisation, à l'appel de l'intersyndicale interprofessionnelle CGT, Solidaires, FO et FSU pour la défense de l'emploi, des salaires et des services publics, contre les réformes de l'assurance-chômage et des retraites.

De très nombreuses cantines et accueils périscolaires de la ville ne fonctionneront pas.

La semaine dernière déjà, les cantines de Metz avaient été largement impactées par un mouvement de grève de la CFDT, pour demander d'avantage de moyens. Un accord avait été trouvé.