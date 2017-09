Grève dans les écoles à Bordeaux : pour les agents de cantine, "il est impératif de garder les assiettes en plastique"

Déçu par la volte-face d'Alain Juppé, qui a décidé mardi d'abandonner les assiettes en plastique dans les écoles bordelaises, les agents municipaux sont en grève ce lundi. Ils espèrent rester aux assiettes en plastique, qui amélioraient leurs conditions de travail.

C'est le dernier épisode de la captivante série "Assiettes en plastique à Bordeaux". Après la mise en place de ces assiettes, pour soulager le personnel municipal, la fronde des parents, qui redoutaient des perturbateurs endocriniens, la concertation lancée par la mairie, la prise de position du chef Alain Ducasse en faveur des parents, les analyses écartant tout danger du plastique pour les enfants, et l'abandon du plastique par la ville de Bordeaux ; les agents municipaux sont donc en grève lundi et mardi. Ils se rassembleront devant la mairie mardi, avant de voir quelle suite donner au mouvement.

30 ans, et souffrant de maladie professionnelle

"Une assiette en céramique vide pèse à peu près dans les 500 grammes, une assiette en plastique fait 157 grammes", explique Corinne Ruiz, employée au self de l'école maternelle Paul Bert, dans le centre-ville de Bordeaux. Cette salariée, syndiquée CGT, souffre d'une tendinite à l'épaule, causée, selon elle, par le céramique. Des assiettes qu'il faut servir, débarrasser, mettre dans le lave-vaisselle, puis ranger. Soit, selon les calculs de la CGT, 900 kilos manipulés par interclasse, en moyenne. Et, pour Carole Féline, qui siège pour le syndicat à la commission des réforme, "Il est impératif de changer le type de vaisselle. Le nombre de demandes de reconnaissance de maladie professionnelle augmente. Et elles touchent des gens d’une trentaine d'années, plus de 50 ans"

De leur côté les parents semblent plutôt hostiles à cette grève. Une hostilité qui pourrait aller crescendo, si le mouvement venait à se poursuivre. La suite, au prochain épisode...