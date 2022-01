Grève dans les écoles : à Laval, la plupart des parents soutiennent le mouvement

Une grève contre le protocole sanitaire et la désorganisation due au Covid-19 est prévue dans les écoles ce jeudi. Elle s'annonce très suivie : 75% d'enseignants grévistes selon le syndicat SnuiPP. En Mayenne notamment, les parents comprennent et soutiennent le mouvement.

C'est une grève historique qui s'annonce ce jeudi 13 janvier dans les écoles. D'après le syndicat SnuiPP, elle sera suivie par 75% des enseignants dans le premier degré et la moitié des écoles françaises vont rester fermées. Les enseignants protestent contre la situation sanitaire intenable à l'école, avec des classes complètement désorganisées par les absences dues aux nombreux cas positifs et cas contact. Pour les parents, ce mouvement social est un casse-tête puisqu'il faut faire garder ses enfants ou se libérer pour le faire. Mais la plupart comprennent et soutiennent le mouvement.

Anne est la maman d'Ambre, 6 ans, et de Nina, 10 ans, toutes deux élèves à l'école Alain de Laval. La maîtresse d'Ambre fera partie des grévistes demain, mais Anne la soutient à 100% ! "C'est ce que je viens de lui dire", explique la lavalloise, venue chercher ses filles à l'école à midi. "Demain je ne mettrai pas Ambre à l'école, par solidarité. Moi j'irai travailler mais si j'avais eu le choix, j'aurais fait grève moi aussi pour les soutenir."

Anne et ses filles Nina, 10 ans, et Ambre, 6 ans. © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Si c'est le moyen pour être entendus, oui je soutiens la grève"

Demain, Agnès aura ses trois enfants à la maison avec elle. Sa fille aînée est dans la classe d'Ambre, l'école maternelle de sa deuxième fille sera complètement fermée et il n'y aura pas non plus de crèche pour son petit dernier. Elle soutient tout de même le mouvement. "C'est sûr que rajouter un jour de grève sur toutes ces fermetures, ce n'est pas l'idéal mais si c'est le moyen pour être entendus, oui je soutiens la grève", affirme-t-elle.

Agnès et deux de ses enfants. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour elle, il faudrait relâcher totalement le protocole sanitaire : "Quand on voit l'ampleur que ça prend et qu'il y a beaucoup moins de formes graves, je pense qu'il faut complètement changer d'approche et se dire que tant pis, tous les enfants l'auront ... Il faut arrêter de mettre la vie en pause et de dépenser des millions d'euros dans des tests."

Même les parents comme Angélique dont les enfants sont dans le privé, pas concernés pas la grève donc, soutiennent le mouvement. "Ils ont peut-être raison un peu quand même", estime cette mère de famille de six enfants. "C'est la galère pour eux, ils ne sont pas plus protégés que nous et ils doivent accompagner nos enfants ..." La FCPE, la fédération des parents d'élèves, appelle à ne pas envoyer ses enfants à l'école ce jeudi, par solidarité avec les enseignants.