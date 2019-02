Grève du mardi 5 février : perturbations dans les écoles, cantines, et garderies du Poitou

Journée de grève dans l'Education Nationale et la fonction publique ce mardi partout en France. Dans le Poitou, cette journée d'action aura des incidences dans les écoles publiques, notamment sur les services de cantines et de garderies. Déjà pas mal de perturbations à Niort.

Niort, France

Journée de grève dans la fonction publique et dans l'Education Nationale ce mardi 5 février. La CGT souhaite répondre "sur le bitume" au grand débat national du gouvernement. Une journée d'action nationale donc qui aura des incidences sur les écoles publiques du Poitou, et notamment sur les cantines et les garderies scolaires. La grève également dans les collèges et lycées. Mais aussi les transports (SNCF), le milieu de la santé, du social et de la Poste.

Hausse des salaires et justice fiscale

Les deux revendications majeures de ce mouvement sont des revendications de Gilets jaunes, à savoir la hausse des salaires et la justice fiscale. Initiée par la CGT, cette grève est soutenue et encouragée par FO, mais aussi le NPA et par certains leader GJ, comme Eric Drouet.

Dans le Poitou, plusieurs services seront impactés dans les écoles publiques, à commencer par les cantines et les garderies.

Pas mal de perturbations à Niort

A Niort, la ville publie déjà la liste des écoles et services perturbés sur son site internet. En voici la liste :

Ecoles sans restauration, pique-nique possible, garderies assurées

Paul Bert maternelle et élémentaire

Jean Jaurès Maternelle et élémentaire

Jean Macé élémentaire

Jean Mermoz maternelle

Jules Michelet élémentaire

Pérochon maternelle et élémentaire

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderies assurées

Agrippa d’Aubigné maternelle et élémentaire

Brizeaux élémentaire

Emile Zola maternelle

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, sans garderie du soir

Emile Zola élémentaire

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, 1ère heure du soir assurée, pas de 2e heure de garderie du soir

Jean Macé maternelle

Jean Zay maternelle

Ecoles sans restauration, sans pique-nique et sans garderie

Pierre de Coubertin maternelle et élémentaire

Jules Ferry maternelle

Edmond Proust élémentaire

George Sand élémentaire

Ecole fermée

Edmond Proust maternelle

Un Service Minimum d’Accueil sera mis en place aux Brizeaux pour les classes suivantes :

Pierre de Coubertin maternelle (1 classe)

Edmond Proust maternelle (toutes les classes)

Jean Zay élémentaire (5 classes)

Les enfants concernés seront accueillis aux Brizeaux de 8h30 à 16h. Les parents doivent fournir un pique-nique pour le déjeuner, si possible dans un sac isotherme.

D'autres informations à venir pour Poitiers et Châtellerault.