Grève dans les écoles creusoises : une mobilisation record attendue

Ce jeudi 13 janvier sera sans doute un jeudi noir dans les écoles creusoises. L'appel à la grève, lancé par plusieurs syndicats enseignants au niveau national devrait être très suivi. Ils dénoncent l'enchaînement des protocoles sanitaires et un manque de moyens pour travailler en toute sécurité face à la flambée du coronavirus.

Une école primaire sur trois serait fermée en Creuse

Selon les estimations du SNUIPP, plus d'un tiers des écoles élémentaires creusoises devraient être fermées ce jeudi. Au niveau national le syndicat estime que 75% des enseignants du 1er degré seront en grève.

Dès mardi 11 janvier, la ville de La Souterraine prévenait par exemple que sur les quatre écoles maternelles et primaires de la commune, seule l'école Tristan Lhermite accueillera des enfants. Cependant son fonctionnement sera très dégradé puisque seules deux classes sur onze seront ouvertes. La cantine et la surveillance de la cour ne seront pas assurées non plus.

Dans les collèges et lycées, les cours, les réfectoires, les internats et la vie scolaire pourraient aussi être perturbés.

Une manifestation est prévue ce jeudi 13 janvier à 10h30 à Guéret devant l'Agence régionale de santé. Le cortège se dirigera ensuite vers l'inspection d'académie place Varillas.