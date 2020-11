Grève sanitaire dans les écoles et collèges : le point dans le Loiret

Un appel à la grève "sanitaire" est lancé ce mardi dans les écoles et les collèges. Dans le Loiret, quelques perturbations sont à prévoir dans le premier degré. A Orléans, l'accueil périscolaire et la cantine seront perturbés ou fermés dans plusieurs écoles.

Les principaux syndicats de l'Education Nationale, FSU, FO, CGT éduc’action, Snalc et Sud, appellent à une "grève sanitaire" ce mardi 10 Novembre dans les écoles et collèges. Ils dénoncent un protocole sanitaire insuffisant et demandent de nouvelles mesures. Vendredi dernier, le Ministre de l'Education, Jean Michel Blanquer, a annoncé un renforcement des mesures dans les lycées avec la possibilité de cours à distance. Mais, les syndicats estiment qu'il faut aussi de nouvelles règles dans le primaire et au collège.

On a les mêmes soucis de distanciation dans les collèges

"Les annonces de Blanquer, c'est une première étape mais c'est encore insuffisant" explique Olivier Lelarge, co-secrétaire du SNES-FSU dans l'Académie d'Orléans-Tours. " On a les mêmes soucis de distanciation dans les collèges donc on attend le même traitement". Pour l'instant, difficile à dire si cette grève sera massivement suivie dans les collèges du Loiret. Les enseignants du second degré n'ont pas l'obligation de se déclarer grévistes avant le jour-J.

10 à 20% d'enseignants en grève dans les écoles du Loiret

Dans les écoles, le Snuipp-FSU 45 mise sur 10 à 20% de grévistes et une quinzaine d'écoles seront fermées ou très fortement perturbées comme à Olivet, Saint-Jean-de-Braye ou encore Saint-Pryvé-Saint Mesmin." Les collègues ont déjà plein de choses à penser, c'est difficile de mobiliser sur cette grève" reconnait un des responsables du syndicat. Dans le 1er degré, les syndicats demandent une meilleure organisation sanitaire au sein des établissements. Par exemple, diviser les classes en demi- groupes et faire appel à des enseignants en attente de poste. Les syndicats réclament également plus de personnels dans les écoles pour le nettoyage des locaux.

A Orléans : des cantines fermées et le périscolaire perturbé

Annonce sur le site de la Ville d'Orléans - @orléansmétropole

C'est une autre conséquence de cette grève "sanitaire" du 10 novembre. A Orléans, la cantine sera perturbée ou carrément fermée ce mardi midi dans une vingtaine d'écoles sur 66. L'accueil périscolaire sera aussi perturbé dans plusieurs établissements. La liste des écoles concernées est consultable sur le site de la ville.

Une partie des agents d'entretien des écoles et des Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) vont suivre le mouvement de grève. " Il y a une grosse fatigue, une grosse lassitude dans les équipes" explique Adeline Leguiset, la secrétaire de la CGT à la ville et à la Métropole d'Orléans. " Depuis la rentrée, les agents des écoles sont en première ligne pour faire appliquer le protocole sanitaire et c'est compliqué notamment avec les enfants, il faut tout désinfecter constamment : les crayons, les poignées de porte. C'est poussé à l'extrême et ça devient épuisant." La ville d'Orléans compte 170 Atsem et 184 agents d'entretien dans les écoles.

Dans le cadre de cette journée de mobilisation, les syndicats organisent un rassemblement ce mardi à 14H, Place de Gaulle, à Orléans. " Ce sera une manifestation statique" précise la FSU et avec " les règles, bien sûr, de distanciation".