Grève dans les écoles : service minimum d'accueil pour les enfants à Nîmes ce jeudi

Malgré l'épidémie de coronavirus et le protocole sanitaire, la mairie de Nîmes s'engage à assurer ce jeudi un service d'accueil minimum pour les enfants. La journée est marquée par une forte grève au niveau national.

Une grève très suivie va impacter les écoles ce jeudi 13 janvier 2022. À Nîmes, la mairie s'engage à accueillir autant que possible les enfants tout au long de la journée. "Malgré la situation sanitaire et en tenant compte des règles de non-brassage" la Ville organisera un service minimum d'accueil. Si l'enseignant de la classe de votre enfant vous a informé de son intention de participer à ce mouvement, la Ville de Nîmes propose aux familles dont les parents travaillent (ou le parent célibataire travaille dans le cas des familles monoparentales) un Service Exceptionnel d'Accueil (SEA) qui sera ouvert dans chaque école aux horaires habituels et pourra accueillir vos enfants de 7h30 à 18h30.

Un formulaire d'inscription est disponible.