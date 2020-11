Grève dans plusieurs établissements scolaires pour dénoncer un protocole sanitaire insuffisant

Des enseignants sont en grève dans certains lycées professionnels et collèges de l'Hérault

Plusieurs établissements scolaires du département sont en grève ce mardi. Des enseignants du secondaire. Un mouvement parti des lycées professionnels Mendès-France à Montpellier et De Gaulle à Sète. Les collèges de Villeneuve-lès-Maguelone, Poussan et Simone Veil à Montpellier ont rejoint la grève. Les syndicats considèrent qui n'est pas possible de respecter le protocole sanitaire dans les conditions actuelles.