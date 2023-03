Grève de la surveillance du Bac : "Ce mouvement, on ne peut pas le regarder passer" juge le SNES-FSU en Isère

Les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat, qui comptent pour un tiers de la moyenne finale, se déroulent à partir de ce lundi après-midi pour les élèves de spécialité, dans un contexte particulier en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites.

La grève des surveillances

"Ce mouvement, on ne peut pas le regarder passer" juge le SNES-FSU en Isère, par la voix de sa secrétaire académique Corinne Baffert. Son syndicat, ainsi que la CGT, FO et Sud appellent "tous les collègues à décider de la poursuite de l'action" et de "la mobilisation pendant les épreuves de spécialité, y compris par la grève des surveillances là où cela est possible".

De son côté, le ministère de l'Education nationale a indiqué vendredi qu'il mobiliserait "des surveillants supplémentaires" afin de "permettre le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions". Les épreuves débutent à 14h ce lundi.