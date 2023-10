Grève des AESH dans la Somme : "L'accompagnement des élèves est complètement dégradé", déplore le SNES-FSU

Une nouvelle fois , les syndicats représentants les AESH (Accompagnants des élèves en situation de handicap), réclament de meilleures conditions de travail et plus de reconnaissance pour leur métier. À l'appel des syndicats SNES-FSU, CGT Éduc'action et Sud Éducation, une journée de grève et de mobilisation est prévue ce mardi 3 octobre, avec un rassemblement devant le rectorat d'Amiens à 12h30, et un autre dans l'Oise, à Beauvais, à 14 heures, devant l'Académie.

Plus de travail et plus d'argent

Parmi les nombreuses revendications (augmentation de salaire, passer en statut de fonctionnaire de catégorie B), il y a "en priorité", le fait de passer en temps complet, selon Anne Dormart, AESH dans un collège à Péronne et référente à la CGT Éduc'action. Un temps complet qui serait garanti si la profession passait en catégorie B. La plupart des AESH sont à effet à "temps partiel, à savoir 62% donc cela fait du 24 heures par semaine", explique Anne Dormart. Avec si peu d'heures par semaine, les AESH, souvent des femmes, mères célibataires, gagnent "à peine 900 euros" par mois et "c'est difficile de vivre", déplore la représentante de la CGT.

Une "catastrophe" pour les AESH et pour les élèves

Autre problème, selon la profession, ce sont les conditions de travail, qui se sont fortement dégradées ces dernières années, notamment depuis la création des PIAL (pôles inclusifs d'accompagnement localisés), en 2019, des structures qui répertorient tous les élèves par département qui ont besoin d'un accompagnement. Sauf que pour Hélène Rapaccioli, membre du syndicat SNES-FSU et AESH au collège Jules Verne, à Rivery, ce nouveau système n'a rien arrangé. Au contraire, cela a entraîné une détérioration d'un statut déjà précaire, et notamment des changements très fréquents d'emplois du temps et souvent à la dernière minute.

"C'est une catastrophe", s'indigne Hélène Rapaccioli. "Si on a un élève qui est fixé dans l'emploi du temps six heures par semaine, du jour au lendemain, on peut nous dire 'Terminé, on lui enlève trois de ses six heures et vous en prenez un autre en charge'. Alors ce qu'on a mis en place pendant quelques semaines avec un élève, c'est complètement éclaté", explique l'accompagnante. De quoi pénaliser les AESH, qui doivent constamment s'adapter à de nouveaux horaires et élèves, mais aussi pour les élèves eux-mêmes. "Certains profils, comme les autistes, ont besoin de constance, d'avoir un adulte repère, et se retrouvent finalement avec une AESH différentes du jour au lendemain", conclut Hélène Rapaccioli.

Des "miettes" obtenues ces derniers mois

Si les deux syndicalistes reconnaissent avoir obtenu quelques avancées ces derniers mois, des augmentations ainsi qu'une prime versée en octobre, cela reste insuffisant pour elles. Ce sont de "simples miettes de pain jetées par le gouvernement" selon Hélène Rapaccioli. "Ce n'est pas ce que l'on demande", rappelle-t-elle. "Une prime , c'est une seule fois et cela peut se retirer. Nous, ce que l'on voudrait, c'est la création d'une indemnité de fonction, à la place d'une revalorisation". **Une preuve de plus que la profession est "méprisée", selon Anne Dormart. "On n'est pas considérés comme faisant partie du corps de l'Éducation. On nous oublie facilement."

Dernier point soulevé par les AESH, le projet de fusion entre les postes d'AESH et d'AED (assistants d'éducation), autrement dit les surveillants. Censée être appliqué en 2024, cette fusion permettrait aux accompagnants qui veulent compléter leur temps partiel, d'effectuer des tâches de surveillant. Des postes "pas du tout compatibles", souligne Hélène Rapaccioli. "C'est un moyen de nous rendre polyvalents au mépris de nos qualifications".