Grève des AESH : des semaines de plus de 40 heures pour l'équivalent d'un Smic

C'est un métier qu'on fait par vocation, pour aider au quotidien des enfants pas comme les autres. Et ce n'est pas Muriel Lageiste, qui est AESH depuis 9 ans, qui va dire le contraire. Elle est en poste actuellement à l'école Jules Ferry de Saint-Pierre-la-Cour. Cette représentante Force Ouvrière travaille 20 heures par semaine pour… 600 euros net par mois : "Notre quotidien, ça commence en septembre quand on découvre seulement le jour de la rentrée, ou presque, notre affectation, l'enfant dont on va s'occuper et donc son handicap, et les parents. "

De plus en plus d'enfants violents

Au début de sa carrière, Muriel Lageiste prenait en charge surtout des enfants dyslexiques ou dysphasiques, mais 9 ans après, cela a bien changé : "Les enfants que j'accompagne ont de plus en plus de problèmes de comportements, des problèmes psychologiques qui entraînent des troubles du comportement et qui posent des difficultés pour l'apprentissage. Les enfants souffrent, sont en difficulté, il peut y avoir des violences verbales, physiques, de la fatigue, du stress....heureusement qu'on est motivé!"

J'ai des collègues qui chaque jour commencent à 7 heures du matin et terminent à 19 heures, et qui, pendant les vacances scolaires, travaillent dans les centres de loisir, plus de 40 heures par semaine pour juste le smic ! - Muriel Lageiste, AESH à Saint-Pierre-la-Cour

Les AESH sont appelés à faire grève ce jeudi 8 avril. Ils se rassembleront à 12 heures devant l'Inspection d'Académie à Laval.