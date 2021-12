Grève des animateurs scolaires : pas de cantine, ni de garderie dans plusieurs écoles de Perpignan

Les animateurs scolaires sont en grève mardi 14 décembre 2021. Plusieurs écoles primaires de Perpignan sont concernées. Il n’y aura pas de cantine, de garderie le soir voire même le matin. On vous fait la liste.

Si vous avez des enfants scolarisés à Perpignan en école élémentaire, vous devrez probablement vous organiser pour les prendre en charge le midi et le soir mardi 14 décembre 2021.

Les écoles maternelles, elles, ne sont pas concernées par cette grève. Les écoles élémentaires des cantons de Saint-Laurent-de-la-Salanque, de Prades, de Rivesaltes et des Albères ne le sont pas non plus d’après leurs mairies.

Ci-dessous, la liste des écoles perturbées à Perpignan.

Pas de cantine :

Ecole élémentaire Jean Zay

Ecole élémentaire Blaise Pascal

Ecole élémentaire D’Alembert 1 et 2

Pas de cantine ni de garderie le soir :

Ecole élémentaire Pont Neuf

Ecole élémentaire V. Duruy

Ecole élémentaire V. Hugo

Ecole élémentaire H. Boucher

Pas d’accueil le matin, ni de cantine, ni de garderie le soir :