Grève des enseignants : 150 manifestants à Orléans

150 enseignants d'écoles, collèges et lycées de la Métropole Orléanaise ont manifesté ce mardi après-midi en centre-ville d'Orléans. Rassemblés place de Gaulle ils sont ensuite allés en cortège vers le Rectorat de l'académie Orléans-Tours où une délégation a été reçue. Les principaux syndicats étaient représentés, SNES, FSU, CGT, pour cette "grève sanitaire".

"Urgence sanitaire, personnel en colère"

Laure Genty est professeure des écoles à l'école Gallouédec de Saint-Jean-de-Braye, école totalement fermée ce mardi, toute l'équipe pédagogique était en grève, "nous dénonçons nos conditions de travail dans le respect de ce protocole sanitaire qui est infaisable, dans nos classes la distanciation entre les élèves n'est pas toujours applicable, et aujourd'hui nous sommes face à vingt-cinq enfants masqués qui ne nous entendent pas mais nous ne les entendons pas non plus" dit-elle.

Les profs ont défilé en cortège dans la rue jeanne d'arc jusqu'au rectorat - Lydie Lahaix

Surtout pas de fermeture d'établissements

Même discours un peu plus loin de deux représentantes du collège Pelletier à Orléans dans le quartier des Blossières, sur leur pancarte elles ont écrit "Réduisons les risques, réduisons les effectifs". Anaïs Laurent enseigne les lettres modernes, "nous souhaitons une prise en compte du risque sanitaire dans les collèges au même titre que dans les lycées, il y a dans notre établissement aujourd'hui plus de 600 élèves et il y a plein de zones communes qui sont sur-chargées, les classes, les couloirs, la cantine. Donc nous voulons l'application du protocole tel qu'il avait été décidé, cet été, en cas de circulation active du virus, nous ne comprenons pas pourquoi il n'est pas mis en place, cela nous donne l'impression d'être complètement démunis et abandonnés, nous regrettons que notre Ministre n'aille pas plus loin".

Collèges, lycées : même combat ajoute Amélie Hardouin, enseignante en Histoire-géographie "nous voulons que notre santé, celles de nos élèves et de leurs familles soient vraiment garanties au maximum". Mais attention ajoutent les deux collègues "nous ne demandons absolument pas de fermetures de classes, nous ne voulons pas que les élèves restent à la maison.

"Nous ne voulons surtout pas reconfiner totalement, nous ne voulons pas perdre le lien avec nos élèves, on a besoin de les voir et ils ont besoin de venir à l'école" dit-elle. "Nous ne sommes qu'en novembre, s'il y a une rupture des enseignements maintenant, cela va être très compliqué de les remettre en place pour la suite de l'année scolaire, donc il faut des effectifs allégés avec des élèves qui viennent tous les jours mais par demi-journée".

Dans le défilé, des enseignants du lycée orléanais Benjamin Franklin - Lydie Lahaix

Il y a un besoin urgent d'embaucher - Emmanuel Bruneau FO éducation

Pour beaucoup il est incompréhensible de voir la division qui a été faite entre les écoles, les collèges et les lycées. Professeur de mathématiques au lycée Benjamin Franklin à Orléans et secrétaire départemental du syndicat SN-FOLC, le syndicat Force Ouvrière des lycées et collèges, Emmanuel Bruneau le dit : il y a urgence à recruter.

"Il y a des possibilités pour cela, avec les listes complémentaires aux concours ou encore le vivier qui existe de contractuels, vu la situation actuelle, on peut aussi aller chercher des "licences 3" dans les universités en disant on a besoin de renforts dans l'Education nationale. On pourrait très bien faire des recrutements, il y a les moyens mais ils (le gouvernement) n'en ont pas la volonté".