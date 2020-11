Grève des enseignants : 200 personnes ont manifestés à Tours

Pour dénoncer le protocole sanitaire dans les établissements scolaires, les enseignants se sont mobilisés partout en France ce matin. Le corps enseignant, en colère, estime être pas du tout ou très peu protégé au vu de la réalité de la situation sanitaire. Ils étaient environ deux-cents ce matin, selon la police, pour manifester à Tours, de la préfecture d'Indre-et-Loire à la place Jean Jaurès.

Lucile, enseignante en CE2 dans une école tourangelle, juge que le protocole sanitaire mis en place est incohérent : "Dans n'importe quel métier, on est protégé par notre employeur, nous ce n'est pas le cas. Je n'ai pas l'impression de protéger mes élèves et leurs parents vu que les enfants rentrent chez eux tous les jours". Il faut renforcer la sécurité sanitaire demande cette enseignante. "J'ai des élèves, qui mangent leurs masques,, trop grands pour eux". Les élèves doivent être tenus à distance mais ils sont "brassés lors des activités périscolaires", notamment à la cantine où ils sont sans masques. "C'est une incohérence totale" confesse Lucile. Il est impossible d'espacer d'un mètre chaque élève quand ils sont vingt cinq dans une petite salle précise-t-elle. "On nous demande de respecter des mesures 'si possible' ". Sauf que cela n'est pas possible souvent. "C'est décourageant et ça ne pousse pas vraiment à respecter le protocole" conclue Lucile.

Un million de tests antigéniques pour le personnel enseignant

Le ministère de l'Education Nationale a annoncé lundi 9 novembre la mise à disposition d’un million de tests antigéniques destinés au personnel enseignant dés la semaine prochaine, englobant professeurs, administratifs et surveillants. Ces tests seront effectués par les infirmières scolaires sur la base du volontariat indique le ministère et "seront appuyées par des associations de protection civile ou des étudiants en santé". Les tests seront destinés à tous les établissements connaissant des cas de Covid-19 et situés dans des zones où l'accès aux tests virologiques (PCR) est "tendu".

"Si ce million de tests c'est comme la prime de 300 euros bruts annuel et le grenelle des salaires annoncé en 2020 alors c'est du pipeau" fustige un professeur de Lettres-Histoire d'un lycée professionnel du centre-ville de Tours. Il reproche au gouvernement que "tout est fait en dernière minute, la veille pour le lendemain". Un effet d'annonce ? "On lance un avis de grève le jeudi et dimanche il annonce qu'il faut dédoubler les classes, faire du demi-groupe, etc. Il faut qu'on se bouge pour qu'il annonce quelque chose" s'exprime Gilles, autre professeur d'un lycée professionnel tourangeau. Il se plaint lui que les annonces tenus par Jean-Michel Blanquer ces derniers temps ne sont que très peu voire jamais tenus.

Les tests rapides, dits "antigéniques", destinés au personnel enseignant devraient être déployés dés lundi prochain dans plusieurs établissements scolaires en France.