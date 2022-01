Grève des enseignants : 600 manifestants dans les rues de Metz

Environ 600 enseignants, directeurs d'établissements scolaires, AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap), ou assistants d'éducation ont défilé, ce jeudi, dans les rues de Metz, à l'appel de nombreux syndicats de l'Education nationale. La principale revendication consiste à prendre de réelles mesures de protection contre la pandémie de Covid-19 dans les établissements scolaires. De nombreuses pancartes appelaient également à la démission de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale.

De nombreux manifestants réclament la démission du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. © Radio France - Tova Bach

Forte participation

Comme attendu, la grève a été fortement suivie, en Moselle et en Lorraine. Selon le rectorat, 40% des enseignants du 1er degré étaient grévistes et 18% dans le second degré, à l'échelle de l'académie de Nancy-Metz. Des chiffres contestés par les syndicats, qui en revendiquent entre 50 et 75%. Le mouvement est d'ailleurs amené à continuer ce vendredi et ces prochaines semaines, si le gouvernement ne répond pas aux revendications des syndicats. "Chaque syndicat va décider des suites à donner au mouvement, mais nous, nous appelons tous les collègues à poursuivre la grève dès ce vendredi, et ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement, à le prendre en marche", affirme Mathieu Risse, du syndicat Snudi-FO.

"Du savon et des capteurs de CO2"

L'ensemble des manifestants réclame des moyens efficaces de lutter contre la propagation de l'épidémie, et notamment le variant Omicron : "Nous réclamons que M. Weiten (président du conseil départemental de la Moselle, ndlr) installe enfin des capteurs de CO2 dans tous les collèges. Que M. Rottner (président du conseil régional du Grand Est, ndlr), qui nous a promis des capteurs de CO2, les installe en urgence dans tous les lycées, sans attendre le mois de juillet", s'insurge Frédéric Gibert, de la FCPE de Moselle, principale fédération de parents d'élèves.

On n'a plus le temps d'écouter les ados et de les orienter en cas de difficulté

Parmi les manifestants aussi, quelques infirmières scolaires, comme Brigitte Streiff, qui intervient sur deux collèges et une vingtaine d'écoles dans le secteur de Faulquemont. Elle affirme ne plus pouvoir assumer ses missions premières : "Les élèves ne vont pas très bien psychologiquement, on détecte de plus en plus de situations graves : automutilations, tentatives de suicide, harcèlement. Or nous, depuis le mois de janvier, on croule sous les demandes face aux protocoles sanitaires : compter les jours d'isolement, qui évoluent en fonction de l'âge et du statut vaccinal, rechercher des attestations... C'est hyper chronophage".

Le cortège s'est rassemblé devant l'inspection académique de la Moselle, rue Wilson à Metz. © Radio France - Tova Bach

Inquiétudes autour du bac

Des directeurs d'établissement ont aussi rejoint le cortège, à l'image d'Olivier Pallez, proviseur du lycée Louis Vincent de Metz et membre du SNPDEN (Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale). "On sent le stress qui monte chez les élèves" à l'approche des épreuves du bac, explique-t-il, tout en se voulant rassurant : "On a su faire les années passées, avoir de la bienveillance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences, les enseignants ont du mal à assurer l'intégralité de leur préparation en ce moment. Mais les choses peuvent encore changer. On réclame juste un peu plus de stabilité dans les protocoles".