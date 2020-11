Grève des enseignants ce mardi : à quoi s'attendre en Moselle ?

Les enseignants appelés à la grève ce mardi 10 novembre, une semaine après la rentrée de la Toussaint. Leur mot d'ordre : l'absence de moyens supplémentaires dans les établissements scolaires malgré la crise sanitaire de la Covid-19 et les mesures à mettre en place pour limiter la propagation du virus.

Les principaux syndicats n'appellent pas à la fermeture des établissements comme au printemps dernier, mais ils jugent le protocole sanitaire insuffisant. Des mesures ont été prises la semaine dernière pour les lycées (demi-groupes, enseignements à distance), mais rien de plus n'a été mis en place dans les écoles et les collèges.

En Moselle, la grève s'annonce relativement suivie. A quoi faut-il s'attendre dans les écoles des principales villes du département ?

Quasiment pas de cantine à Metz

A Metz, 12 écoles sur 68 sont perturbées, dont 3 totalement fermées : la Moinaudière, Louis Pergaud et les Mésanges. A chaque fois, le Service minimum d'accueil (SMA) est assuré, vos enfants seront bien accueillis pendant le temps scolaire.

En revanche, pour la cantine et le périscolaire, renseignez-vous bien ! Ils ne seront pas assurés dans certaines écoles messines, car les agents territoriaux du milieu scolaire sont également appelés à cesser le travail.

Toutes les infos sont en ligne, sur l'espace Famille de la mairie de Metz.

3 écoles fermées à Thionville

A Thionville, là aussi la journée s'annonce chamboulée, avec 7 écoles impactées, dont 3 totalement fermées : la maternelle Jean-Jacques Rousseau, et l'école Beauregard, maternelle et élémentaire. Là aussi, un service minimum d'accueil est prévu, pour les heures de classes et le périscolaire. La cantine sera assurée.

Service minimum d'accueil à Forbach

A Forbach, aucune école ne restera complètement fermée, mais le SMA est assuré dans 3 établissements : l'école du Centre, et les maternelles Marienau et Louis Houppert au Wiesberg. La cantine et le périscolaire fonctionnent normalement.

A noter qu'à Sarreguemines et Montigny-les-Metz, les mairies ne mettront pas en place de service minimum d'accueil. Cela ne veut pas dire qu'aucun enseignant ne sera gréviste : il faut minimum un quart d'enseignants absents pour que la commune mette en place le service minimum d'accueil. Les enseignants du primaire doivent d'ailleurs se déclarer 48h avant, pour donner le temps aux mairies de s'organiser. Ce n'est pas le cas dans les collèges et lycées, où les professeurs n'ont pas à se déclarer à l'avance.