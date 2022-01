Grève des enseignants : ce à quoi il faut s'attendre dans la Marne et les Ardennes

C'est un mouvement de grève qui s'annonce historique en bien des points. D'abord par son ampleur, plus de 75% des enseignants devraient être en grève ce jeudi 13 janvier partout en France. Ensuite parce que tous les niveaux sont concernés : de la maternelle à la terminale et même jusqu'aux directeurs d'établissements. Historique enfin parce que même parmi les parents d'élèves, aucune voix ne s'élève contre ce mouvement de grogne, motivé par la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire dans les écoles.

Les écoles sont au bord de l'implosion, dit un directeur d'école à Charleville-Mézières

Le discours est unanime chez les enseignants : "C'est invivable", soupire Aurélie, professeur des écoles à l'école Emile Zola de Reims, "Tous les deux jours on change de protocole. On doit vérifier nous-même à la porte que les enfants ont bien fait leur test et parfois on est obligé d'en renvoyer chez eux ! Ce n'est pas ça notre mission".

Et c'est une charge supplémentaire pour les directeurs d'écoles comme Vincent Mahut, à la tête de l'école Viénot dans le quartier de la Ronde couture à Charleville-Mézières, qui avoue passer toutes ses matinées uniquement à gérer les cas de Covid-19 : "Ce n'est pas vraiment une question de protocole, mais de moyens, comme par exemple des aides administratives pour gérer la situation".

Yohan Odivart, du syndicat SNES-FSU, réclame des moyens matériels et humains Copier

Des manifestations prévues dans la Marne et les Ardennes

L'intersyndicale (CGT Educ'action, FO, FSU, SGEN-CFDT, SNALC, Sud Education, UNSA) appelle donc tous les professionnels de l'éducation nationale à manifester :

Ardennes : 13h30 devant l'inspection académique à Charleville-Mézières. Le cortège ira en direction de la Préfecture.

Marne : 10h devant la maison des syndicats à Reims. Le cortège ira au rectorat. Puis 14h30 à Châlons-en-Champagne, devant la cité administrative où se trouve la DSDEN de la Marne.

Près d'une école sur deux fermée ce jeudi

Sur de nombreuses grilles d'écoles, cette affiche a donc été accrochée : "Ecole fermée jeudi 13 janvier". Une situation comprise et même parfois soutenue par les parents d'élèves : "Je suis d'accord avec eux et d'ailleurs si l'école avait été ouverte, je n'aurais pas envoyé mon fils", dit cette maman : "On leur dit blanc un jour, puis noir le lendemain, on comprend qu'ils en aient marre. Normalement leur métier c'est d'enseigner et là ils sont obligés de faire de la paperasse, ils nous envoient des mails à 23h le soir ! On se met à leur place, ce n'est pas facile", disent ces autres.

Des parents d'élèves compréhensifs devant l'école Jacques Prévert de St Brice Courcelles près de Reims Copier

Qui pour accueillir les enfants

Si l’enseignant de votre enfant fait grève, la classe sera donc fermée et il n’y aura pas d’accueil mis en place afin d’éviter le brassage des élèves.

Si l’enseignant de votre enfant est présent, les accueils pendant les temps scolaire et périscolaires (matin, midi et soir) seront maintenus, sous réserve de la présence des agents périscolaires assurant ces accueils.

A Reims, aucun service minimum ne sera mis en place.

Les enfants de personnels soignants seront accueillis

Dans un communiqué, le Grand Reims fait savoir qu'un accueil sera en place pour les enfants des personnels soignants sur le temps scolaire et les temps périscolaires du matin, midi, et soir : soit dans l’école habituelle de l’enfant, si elle n’est pas fermée, soit dans une autre école :

Fismes centre (pôle Fismes Ardre et Vesle) Alexis Conio à Witry-les-Reims (pôle Beine-Bourgogne) La Doline à Warmeriville (pôle Vallée de la Suippe) Rilly la Montagne (pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims) Reims : écoles Martin Peller, Maison Blanche et Avranches

Le Grand Reims précise qu'il n’y aura pas de transport scolaire spécifique mis en place. L’accueil des élèves se fera à compter de 8h20.