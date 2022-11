Grève des enseignants contre la réforme des lycées professionnels : les élèves s'indignent

La majorité des syndicats d'enseignants appellent à protester contre la réforme. Selon le gouvernement cette dernière a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle en sorti de bac. Actuellement, plus de la moitié des bacheliers et des CAP sont sans emploi deux ans après leur sortie de lycée. Loin d'être d'accord avec la solution proposée par l'exécutif, les enseignants se rassemblent donc aujourd'hui à Laval pour une opération de tractage. Les principaux intéressés, les lycéens du lycée Robert Buron, eux aussi, s'opposent à ce projet.

"C'est de l'esclavage "

A la sortie du lycée Robert Buron situé au centre-ville de Laval, plusieurs élèvent s'indignent à l'idée de voir doubler leurs temps de travail en entreprise. Eléanor, élève de terminale en filière mode dénonce un système de profit de la part des employeurs : "On va travailler trop en entreprise, sans être rémunéré c'est de l'esclavage", accuse-t-il.

Du côté de la filière Bac pro ASSP (Accompagnement soin et service à la personne), Léa se plaint d'une réforme qui rendrait son quotidien trop dur : "Quand on est au lycée ça nous permets de nous retrouver entre nous, de décompresser, le monde du travail c'est parfois très dur, surtout quand on est stagiaire, on nous demande souvent de réaliser les taches les plus ingrates", déplore la jeune fille.

"On n'aura pas assez de culture générale"

Camille, lycéenne en filière hôtellerie-restauration a peur de cette réforme. Initialement en filière générale, cette jeune fille s'est finalement orientée en lycée professionnel pour découvrir les métiers de la restauration. À l'annonce de la réforme, elle s'exclame : "Si on multiplie par deux le temps de stage en entreprise, on aura jamais le temps de boucler le programme !"

Pressée par son temps de pause de seulement 25 minutes, en restauration, pour manger, elle conclut rapidement : "On n'aura pas assez de culture et on arrivera surement pas à se débrouiller dans la vie comme on aurait dû, si on avait eu assez de connaissances générales."

Quelques mètres plus loin, Emmanuella, lycéenne est aussi en restauration. Elle appréhende cette réforme, mais pour une autre raison : "J'ai des difficultés scolaires et déjà beaucoup de mal à m'organiser, si on double le temps de travail en entreprise, je ne vais plus réussir à suivre les cours, j'ai peur de pas avoir mon diplôme." avoue-t-elle.