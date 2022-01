Grève des enseignants : des manifestations prévues à Brest et à Quimper

Une journée noire dans l'Éducation nationale en perspective ce jeudi 13 janvier. Le Snuipp-FSU s'attend à 80 % de grévistes dans le Finistère, 40 % dans les Côtes-d'Armor, 66 % dans le Morbihan. Le principal syndicat enseignant du premier degré prévoit aussi la fermeture de plus de 200 écoles dans les trois départements. Tous dénoncent le mépris de leur ministre Jean-Michel Blanquer et pointent un protocole sanitaire "ingérable". Un rassemblement est prévu à 14 heures à Quimper place de la Résistance, même heure à Brest, place de la Liberté.

La FCPE soutient les enseignants

Malgré les perturbations engendrées par le mouvement, la majorité des parents d'élèves compatissent. D'ailleurs, la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, appelle ce jeudi les parents à garder leurs enfants chez eux. Rémi, élève de CM2 à l'école Saint-Julien à Quimper restera à la maison. Carole, n'y voit aucun problème.

"Je suis en télétravail, je peux garder mon fils, témoigne-t-elle. On est dans le privé, en général les enseignants ne font pas grève, cette fois oui et je comprends leurs motivations, ils ont bien raison de manifester, c'est vraiment l'enfer pour eux, pour les parents et pour les enfants." "L'enfer" des dépistages réguliers, un vrai casse-tête en termes d'organisation, sans compter la difficulté de trouver des tests.

"Les enfants en classe nous avouent qu'ils n'ont pas été testés "

Sa fille a eu le covid et d'une certaine manière Martine est soulagée : "Elle n'est plus cas contact donc ça me simplifie la vie." Isabelle n'est pas seulement parent d'élève, elle est aussi ATSEM et soutient les instituteurs même si elle ne fait pas grève : "Les protocoles sanitaires sont très compliqués à respecter", estime-t-elle. Trois autotests et une seule attestation sont désormais de mise pour les élèves cas contacts. Isabelle en est certaine, beaucoup ne joueront pas le jeu : "On demande une attestation sur l'honneur aux parents et les enfants en classe nous avouent qu'ils n'ont pas été testés."

À côté, une autre mère de famille explique que la maîtresse de sa fille est positive et qu'elle fait classe à distance, une organisation qui lui convient très bien. Le plus simple pour tout le monde selon elle, serait le retour à la règle de la fermeture de la classe dès qu'un cas de covid est détecté, comme le réclame le syndicat SNUIPP-FSU.