Grève des enseignants : deux manifestations prévues en Drôme Ardèche

Les enseignants des écoles, collèges et lycées sont appelés à faire grève ce jeudi par une intersyndicale, et réclamer un plan d'urgence accordant notamment plus de moyens aux établissements. Une manifestation est prévue à Privas, l'autre à Valence.

Les enseignants du premier et du second degré sont appelés à faire grève ce jeudi 23 septembre - premier mouvement de mobilisation, trois semaines après la rentrée. L'appel est national, lancé par les syndicats CGT, FO, FSU et Sud, qui réclament un plan d'urgence en faveur de l'Education nationale, notamment des embauches et une hausse des salaires.

Des manifestations sont organisées par les syndicats. Un rendez-vous est donné devant la fontaine monumentale à Valence à 14 heures - s'en suivra ensuite un cortège passant par les boulevards, jusqu'à l'inspection académique de la Drôme. Un rassemblement est également prévu en Ardèche, également à 14 heures, à Privas devant l'inspection académique.

Aussi, des perturbations sont à prévoir d'ores et déjà dans certaines écoles.

Des services minimums mis en place

Les enseignants des collèges et lycées ne sont pas tenus de prévenir leur hiérarchie en cas de grève, contrairement à ceux des écoles. Certaines perturbations sont ainsi d'ores et déjà à prévoir. Des services minimum d'accueil sont mis en place durant le temps scolaire dans les écoles qui ont un pourcentage d'enseignants grévistes supérieur ou égal à 25%.

La liste des écoles concernées n'est pas exhaustive, les délais pour se déclarer gréviste n'étant pas achevés ; mais c'est le cas à Valence à l'école Ravel où un service minimum d'accueil est prévu sur le site de 7h30 à 17h30. A Romans, sont concernées les maternelles des Ors, de la Martinette et Montchorel, et les élémentaires de Pouchelon et Langevin. Les enfants seront accueillis dans leur école, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. A Romans comme à Valence, les parents sont tenus de fournir un pique-nique. Peu de précisions à Montélimar, si ce n'est que 11 classes seront touchées par le mouvement de grève.

A Privas, une école concernée a priori : les élémentaires de l'école Clotilde Habozit, qui seront accueillis sur le temps scolaire habituel sur le site de loisirs du Montoulon.