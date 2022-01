Grève des enseignants en Mayenne : "Jean-Michel Blanquer ne comprend plus rien"

La grève ce jeudi dans l'Education Nationale s'annonce massive, pour protester contre la situation sanitaire intenable à l'école : les contaminations et cas contact qui s'enchaînent, les absences, les heures de queue pour se faire tester. Le mouvement de contestation, que de nombreux parents d'élèves soutiennent, sera sans doute très suivi dans le primaire avec 75% d'enseignants grévistes, un établissement sur deux fermé.

Une déclaration a particulièrement mis le feu aux poudres. Jean-Michel Blanquer a dit ne pas comprendre cet appel à descendre dans la rue car "on ne fait pas grève contre un virus". Loïc Broussey, délégué du syndicat d'enseignants UNSA, estime que le ministre de l'Education Nationale est déconnecté du quotidien des profs : "ça fait bien longtemps que ce ministre ne comprend plus le ministère dans lequel il est. Il ne comprend plus le terrain, il est dans une tour d'ivoire. Il ne se rend pas compte que ça craque de partout. Les personnels portent l'école depuis deux ans à bout de bras. Ils n'en peuvent plus. La manière de communiquer du ministère est aussi exaspérante. En France, les employeurs communiquent directement avec leurs salariés et pas par voie de presse. Or, nous apprenons à chaque fois les protocoles dans les journaux, à la radio, à la télé. C'est vraiment un problème".