Grève des enseignants : 300 personnes manifestent à Belfort contre les protocoles sanitaires à répétition

La manifestation contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire dans les établissements scolaires a débuté à Belfort par le rassemblement d'environ 300 personnes vers 10 heures devant l'inspection académique. Des pancartes ont été déposées ainsi que des masques avec des inscriptions comme "Marre d'être méprisés", "Blanquer démission" ou encore "Plus de moyens pour l'école".

Les manifestants ont ensuite pris le chemin de la préfecture, où l'intersyndicale devait être reçue par le préfet et la directrice académique. Dans les rangs du cortège : des instituteurs, professeurs de collège et lycée, directeurs d'écoles, CPE, infirmiers, mais aussi parents d'élèves. Tous déplorent le manque de communication et les changements de protocoles sanitaires à répétition.

A Montbéliard, le rassemblement est également prévu devant l'inspection académique, au 3 rue Brossolette, à partir de 14 heures.