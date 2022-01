Grève des enseignants : la mobilisation s'annonce très importante dans le Nord Franche-Comté

Ce jeudi 13 janvier 2022, la plupart des syndicats d'enseignants appellent à la grève pour protester contre le protocole sanitaire imposé par le gouvernement, la gestion globale de la crise et pour réclamer des renforts. Plusieurs rassemblements sont prévus dans le Nord Franche-Comté.

Plus d'une trentaine de classes seront fermées ce jeudi dans le Doubs. Même chose dans le Territoire de Belfort.

Le syndicat SNUIPP FSU parle déjà d'une mobilisation "historique" au niveau national. Et dans le Nord Franche-Comté, il semblerait que la grève soit largement suivie. Ce jeudi 13 janvier 2022, les enseignants sont appelés à faire grève pour dénoncer le protocole sanitaire imposé par le gouvernement, et réclamer "des moyens et des mesures à la hauteur de la situation", comme il est écrit sur un tract de l'intersyndicale du Territoire de Belfort.

Selon les estimations du syndicat SNUIPP FSU, dans le Doubs, environ 35 écoles seront fermées ce jeudi, avec 72 % de grévistes. Dans le Territoire de Belfort, ce sont une trentaine d'écoles, et 60 % de grévistes. De son côté, le rectorat ne donne pas d'information ni d'estimation pour le moment, mais assure "qu'un service minimum d'accueil des enfants sera mis en place par les collectivités."

Côté manifestations : une déambulation est prévue dans les rues de Montbéliard à 14 heures. Le rendez-vous est donné devant les locaux de l'inspection académique, 3 rue Brossolette. À Belfort, à 10 heures, les syndicats appellent à se rassembler devant l'inspection académique pour des prises de parole, avant de manifester jusqu'à la préfecture où une audience est prévue avec le préfet et la directrice académique.

