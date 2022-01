Grève dans l'Education nationale : plus de 400 manifestants à Périgueux

Les enseignants et les personnels de l'éducation nationale ont manifesté ce jeudi 13 janvier en fin de matinée devant l'inspection académique à Périgueux, venus de tout le département. Ils se mobilisent contre le protocole sanitaire à l'école, et contre la gestion de la crise par leur ministre.

Emmitouflés mais mobilisés ! Un peu plus de 400 personnes, des enseignants, des Atsem, des directeurs d'écoles, des parents d'élèves avec leurs enfants aussi ont défilé ce jeudi matin à Périgueux contre le protocole sanitaire et aussi contre la gestion de la crise par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, devant les locaux de l'inspection académique. "Il nous a demandé de rester unis, on l'est, mais contre lui", dit un enseignant dans le cortège.

Jean-Michel Blanquer a dit mardi qu'"on ne fait pas grève contre un virus", en réaction à l'annonce de la mobilisation. Les tracts dans la manifestation périgourdine lui ont répondu : "Le virus, c'est lui ! Le remède... c'est nous".

Des masques chirurgicaux ont été accrochés devant les grilles de l'inspection académique à Périgueux. © Radio France - Charlotte Jousserand

Parmi les revendications exprimées, il y a la fatigue des professeurs qui travaillent sans savoir le matin combien d'élèves seront présents, le manque de matériel aussi, masques FFP2, purificateurs d'air. Et la fatigue des directeurs d'écoles, qui doivent prévenir les parents d'élèves cas contact tous les jours, les ATSEM qui doivent désinfecter les classes tous les jours.