Grève des enseignants : pour le syndicat SNES FSU "les protocoles sanitaires ne sont pas du tout adaptés"

"On n’est pas en danger immédiat mais on prend tous un risque important", explique Christophe Girardin, professeur d’histoire géographie au lycée Jean Jaurès à Reims et secrétaire académique du SNES FSU dans l’académie de Reims, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi.

La mise en place d’un nouveau protocole sanitaire dans les lycées cette semaine, qui prévoit 50% de cours à distance et 50% en présentiel, n’empêche pas les enseignants de dénoncer leurs conditions de travail et d’accueil des élèves.

Quand on est à 35 dans un espace de 50m², vous imaginez bien que même avec des masques grand public les contaminations ont lieu

"Je pense que la plupart des collègues estiment que les protocoles ne sont pas du tout adaptés. Ça fait depuis la rentrée de septembre qu’on crie au ministère qu’il faut absolument réduire les effectifs dans nos classes. Quand on est à 35 dans un espace de 50m², vous imaginez bien que même avec des masques grand public les contaminations ont lieu. On n’est pas du tout écouté sur ces questions-là", dit Christophe Girardin qui estime que Jean-Michel Blanquer n’est plus à la hauteur et demande la démission du ministre de l’Education nationale.

"Dans d’autres pays on créait des postes, chez nous on continue d’en supprimer. Ça fait des années qu’on dénonce ces suppressions de postes et on en voit les effets", poursuit le secrétaire académique du SNES FSU.

Le même protocole sanitaire dans les lycées et les collèges

Le nouveau protocole appliqué dans les lycées prévoit notamment des cours en demi-groupes pour les élèves qui doivent se rendre dans leur établissement scolaire. Les chefs d’établissements ont la possibilité de choisir l’organisation qui convient le mieux à la situation.

Dans l’immédiat, le SNES FSU ne demande pas la fermeture complète des établissements scolaires mais les enseignants aimeraient que les règles appliquées dans les lycées le soient aussi dans les collèges. "Certes, on a été amené dans les lycées à travailler avec les chefs d’établissements pour proposer des choses et l’imposer au ministère. Et aujourd’hui, le ministre de l’Education nationale refuse l’application d’un protocole avec des effectifs réduits dans les collèges, où les conditions de travail sont les mêmes. Les classes à 30 élèves avec un seul prof, ce n’est pas rare dans les collèges de l’académie", dit Christophe Girardin.