Grève des enseignants pour obtenir des postes supplémentaires et une revalorisation des salaires

Les enseignants sont en grève jeudi 23 septembre, premier mouvement de mobilisation depuis la rentrée. Les syndicats CGT, FO, FSU et Sud dénoncent les suppressions de postes et réclament un plan d’urgence. Les syndicats dénoncent le manque d'enseignants en Vaucluse, des classes primaires jusqu'au professeur de philosophie en lycée. Ils réclament aussi une revalorisation des salaires des enseignants.

Un cortège intersyndical traversera Avignon ce jeudi matin. Départ 10h30 devant la cité administrative pour aller devant les locaux de l'Education Nationale, rue Thiers.

Manque d'enseignants en collège et lycée en Vaucluse

Marie Antoinette Mosca, de FO Education, dénonce le manque de postes en collège et lycée en Vaucluse : "nous avions demandé des dédoublements de classe pour une rentrée 'normale' selon le terme du ministre mais il n'y a pas de rentrée normale. Rien ne va. C'est un sentiment de ras-le-bol car les classes sont surchargées avec des classes de 6 eme à plus de 30 élèves, des professeurs de philosophie sont absents dans certains lycées de Vaucluse : nous sommes confrontés à un manque criant de remplaçants." Tanguy Langlet, de FO Education, s'interroge sur ce manque de remplaçants : "que va - t - il se passer quand il y aura une épidémie de grippe ou de gastro-entérite ? On va être dan une situation dramatique qui va pénaliser les élèves et mettre dans l'embarras les parents d'élèves".

Augmenter les salaires et recruter des enseignants

Le Snuipp-FSU sera dans le cortège jeudi à Avignon. Nicolas Odinot demande au gouvernement de recruter rapidement des enseignants supplémentaires, en faisaient appel notamment aux enseignants sur liste complémentaire. Il insiste pour que des remplaçants soient nommés pour assister les directeurs d'école. Le Snuipp préconise "maximum 25 élèves par classe alors qu'en Vaucluse, on compte jusqu'à 28 élèves dans certaines classes de CE2"

Au moment le gouvernement prépare son prochain budget, le Snuipp-FSU demande des recrutements et des augmentations de salaires. FO Education réclame "une hausse du point d'indice de 20% et comme l'ont obtenu les salariés du secteur hospitalier une hausse de 183 euros immédiate".

Une autre mobilisation intersyndicale est prévue le 5 octobre pour une revalorisation des salaires de la fonction publique.