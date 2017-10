Grève des profs au collège Jouffroy d'Abbans à Sochaux contre la suppression des emplois aidés

Les enseignants du collège Jouffroy d'Abbans à Sochaux sont appelés à la grève ce lundi. Ils dénoncent la suppression de deux contrats aidés.

Une vingtaine d'enseignants sont en grève ce lundi au collège Jouffroy d'Abbans à Sochaux. Ils dénoncent la suppression, début octobre, de deux emplois aidés. L'une travaillait au CDI, l'autre à l'aide à l'orientation pour les enfants les plus en difficulté. Une décision qui s'inscrit dans la baisse du nombre de contrats aidés voulue par le gouvernement.

Deux emplois en moins au détriment des élèves

Pour les enseignants grévistes, cette suppression se fait au détriment des 750 élèves de l'établissement. "Ce qui nous interpelle le plus, c'est qu'on supprime des moyens dans un établissement classé REP (Réseau Education Prioritaire), dans lequel il y a quand même tous les ans un certain nombres d'élèves de 3ème sans orientation, déplore Bérenger Priouzeau enseignant à Jouffroy d'Abbans et représentant du SNES, le Syndicat National des Enseignants du Second degré. Parfois ils peuvent redoubler mais quand ils ont 16 ans ils ne redoublent plus. Et quand on prétend vouloir lutter contre le décrochage et aider à l'insertion professionnelle, ce n'est pas logique d'enlever des moyens qui permettent justement de lutter contre ça."

Une décision soudaine

Les enseignants sont d'autant plus surpris que la décision a été soudaine. "Les deux salariées en contrats aidés ont fait la rentrée et au 1er octobre elles ont dû quitter l'établissement, poursuit Bérenger Priouzeau. C'était une décision brutale, pour nous bien sûr, mais surtout pour ces deux personnes qui ont perdu leur emploi de façon inattendue. Bien sûr ce sont des contrats précaires, tout le monde le sait dès le départ, mais lorsqu'il n'y a pas de signe avant-coureur et qu'on ne met pas en cause l'intérêt de l'emploi, c'est évidemment très surprenant.

Les enseignants ont adressé une lettre à l'Académie de Besançon pour réclamer le retour de leurs contrats aidés. L'Académie, elle, explique que la décision a été prise au niveau national. Seuls les contrats aidés en rapport avec le handicap peuvent être renouvelés dans les établissements scolaires.