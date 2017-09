Grève du 12 septembre: quelles perturbations dans la Manche ?

Plusieurs sydnicats appellent à manifester contre la réforme du code du travail ce mardi 12 septembre. Cinq manifestations sont prévues dans la Manche à Avranches, Cherbourg et Saint-Lô Coutances et Granville. Et quelques perturbations à prévoir

Combien seront-ils dans les rues ce mardi 12 septembre partout en France et dans la Manche ? Les opposants à la réforme du code du travail sont appelés à manifester. La CGT, FSU, Sud, le syndicat lycéen UNL et même FO dans la Manche sont unis dans cet appel.

Cinq manifestations dans la Manche

Cinq rassemblements sont prévus ce mardi dans la Manche. A 10h30 à Avranches, Cherbourg et Saint-Lô devant les mairies, à 11h30 à Coutances devant la mairie et à 13h30 à Granville zone industrielle Mesnil.

Quelles perturbations ?

Attention donc aux perturbations dans les écoles, les restaurants scolaires ou les transports. Le réseau Tusa à Saint-Lô devrait fonctionner normalement

Les détails pour Cherbourg en Cotentin

La mairie de Chebrourg en Cotentin a recensé les perturbations annoncées.

Les activités suivantes seront fermées sur Cherbourg-Octeville

Restaurants scolaires : - République (écoles Paul Nicolle et Goubert), - Fraternité, - Jean-Jaurès, - La Polle, - Simone Veil.

Accueil du matin : - Asselin-Dujardin maternelle, - Simone Veil maternelle. Accueil du soir : - Coquelicots,- Asselin-Dujardin maternelle,- Simone Veil maternelle,- Fraternité élémentaire (grève salariés UFCV).

Les fermetures à Equeurdreville-Hainneville :

*Pas de service périscolaire matin et soir, pas de restauration ni TAP pour les écoles : Le Corre, Ferry, Macé, Les Avoines

*Pas de service périscolaire matin et soir, pas de restauration pour les écoles : Blum maternelle et élémentaire, Mitterrand élémentaire, Kergomard, Goubert

*Pas de restauration et incertitude sur le périscolaire du matin et du soir : Bocher maternelle et élémentaire

*Pas de certitude pour le périscolaire du matin et du soir et restauration pour : Mitterrand maternelle

En ce qui concerne La Glacerie et Querqueville, il n'y a pas de préavis de grève pour le moment.

PLUS D'INFORMATIONS A SUIVRE