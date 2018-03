La Neuville-Chant-d'Oisel, France

Cela fait 27 ans qu'elle a rejoint l'Education nationale. A presque 50 ans, Sabine de Almeida a passé la moitié de sa vie dans l'enseignement. "J'ai été maîtresse d'école en zone d'éducation prioritaires, puis en zone rurale, précise-t-elle derrière ses petites lunettes rondes.

Depuis 5 ans, elle continue d'enseigner, mais elle est aussi directrice de l'école maternelle L'oiseau de feu, à Neuville-Chant-d'Oisel (Seine-Maritime), et déléguée syndicale SNUIP-P.

Ce jeudi, elle ne sera pas dans son bureau, ni dans sa classe, mais dans la rue pour faire savoir son mécontentement envers la politique du gouvernement.

Le pivot de l'école

Au quotidien, madame la directrice a un programme bien chargé. "C'est un travail d'équipe, mais le directeur est quand même est le pivot de l'école. On nous sollicite pour tout, de la photocopieuse qui ne marche pas, à la sécurité."

Au quotidien, elle gère 96 enfants, leurs parents, les projets pédagogiques, les emplois du temps... Sans oublier ses cours "car je suis maîtresse avant tout !"

On a besoin d'aides administratives

"Je suis dans mon bureau le lundi, soit une journée par semaine pour m'occuper de l'administratif, explique-t-elle. Ce jour là, j'ai une décharge de direction, ça veut dire qu'un autre enseignant me remplace pour les cours. Puis le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est à mon tour de faire la classe."

Le problème, c'est que ses tâches de direction lui prennent de plus en plus de temps. "On passe des heures à gratter du papier, à constituer des dossiers. Il faut le faire, mais on aurait bien besoin d'aides administratives pour cela. Là on s'éloigne de notre mission pédagogique."

Salaire gelé et jour de carence

D'autant qu'à la rentrée de septembre, une des 4 classes de l'école sera très probablement supprimée. Résultat : Sabine de Almeida n'aura plus de décharge de direction. "Autrement dit, je serai en classe tous les jours, mais j'aurai toujours mon travail de direction à faire."

Du travail qu'elle fera "sur son temps libre", le soir, ou le mercredi, et avec une prime de direction diminuée. Ajoutez à cela, le gel de son salaire - 2600 euros - et le rétablissement des jours de carence : "il y a beaucoup de choses qui énervent en ce moment".

Je ne pense pas rester jusqu'à la retraite

Alors elle sera dans le cortège de Rouen, ce jeudi pour manifester, avec deux autres enseignantes de l'école maternelle. "Il faut que le gouvernement comprenne qu'on a besoin de moyens, affirme-t-elle. On a trop souvent l'impression de mal faire notre travail."

Elle a beau adorer son métier, si la situation ne bouge pas, Sabine de Almeida envisage même d'arrêter. "Je ne pense pas rester jusqu'à ma retraite sur ce poste là. C'est un poste dur, qui demande des responsabilités, du temps, de l'engagement. D'ailleurs beaucoup de postes de direction sont vacants actuellement."

Alors qui la remplacera si elle s'en va ? "On en a parlé avec mon équipe et personne ne veut reprendre ce poste. Parce que ça ne donne pas envie."