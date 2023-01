Grève du 31 janvier : un accueil dans toutes les écoles à Nîmes

Ce mardi 31 janvier, un nouveau mouvement social est prévu en France, contre la réforme des retraites. A l’inverse du mouvement du 19 janvier, les 83 écoles de la Ville de Nîmes vont bénéficier d’un service minimum d’accueil. Aucune fermeture d’établissement n’est à prévoir. L’Hôtel de Ville et les mairies annexes resteront ouverts.

Les services de la Ville devraient être moins impactés que lors de la dernière journée de grève. 21 des 83 écoles que compte Nîmes fonctionneront normalement pour les services périscolaires. Dans les 62 autres établissements, où le taux de grévistes enseignants devrait être supérieur à 25 %, la Ville sera en capacité d’assurer un Service Minimum d’Accueil (SMA), uniquement pour les enfants de parents sans solution de garde, comme en dispose la loi.

L’accueil des élèves se fera normalement, de 7h30 à 18h30 avec un périscolaire le matin et le soir et un déjeuner en cantine. Sur le temps scolaire, si les cours ne sont pas assurés par l’enseignant, ce sont les ALAé qui prendront le relais et proposeront des animations.

A noter que les services administratifs de la Ville (état civil et population, bureau numérique, Hôtel de Ville et mairies annexes) fonctionneront normalement. Tous les rendez-vous seront assurés.