Grève du 5 décembre : au moins 50% des écoles fermées en Île-de-France

Selon le SNUIPP, qui communique les premières estimations, plus de la moitié des écoles seront fermées dans notre région. Le taux de professeurs des écoles grévistes sera en moyenne de 80%.

Les professeurs des écoles peuvent encore se déclarer grévistes jusqu'à ce lundi soir minuit, pourtant, les organisations syndicales s'accordent déjà à parler de mobilisation historique. 80% des instits en moyenne se sont déjà déclarés en grève pour le jeudi 5 décembre prochain (ci-dessous la projection département par département).

Prévision du taux de grévistes en Île-de-France © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les écoles fermées seront également extrêmement nombreuses : 300 établissements fermés à Paris, 300 également dans le Val de Marne, 250 dans le Val d'Oise ou en Seine-Saint-Denis... Les syndicats tablent en moyenne sur un établissement fermé sur deux.

En ce qui concerne le second degré (collèges et lycées), les prévisions sont beaucoup plus difficiles à anticiper puisque les enseignants n'ont pas l'obligation de se déclarer.