Grève du 5 décembre : grosse mobilisation des enseignants dans les Alpes-Maritimes

Dans le primaire, 80 % des enseignants du département devraient faire grève, selon le syndicat majoritaire le SNUIPP-FSU. 208 écoles resteront fermées sur 600 dans les Alpes Maritimes. Le taux de grévistes dans le secondaire s'annonce autour de 60 % selon le syndicat SNES -FSU.

"On est les grands perdants de cette réforme"

Gilles Jean est le secrétaire départemental du syndicat des enseignants du primaire, le SNUIPP-FSU. La mobilisation contre cette réforme s'annonce historique selon lui dans les Alpes-Maritimes : "ça fait très longtemps qu'on a pas vu cela, on se rapproche des chiffres du mouvement de 1995 contre la réforme Juppé." Dans le projet de réforme, le mode de calcul de la retraite des enseignants change, on ne prendrait plus en compte les six derniers mois de carrière mais la carrière dans son ensemble.

Gilles Jean, secrétaire départemental du SNUIPP-FSU

Jean-François est professeur au lycée Calmette à Nice, en sciences économiques et sociales, il manifestera jeudi.

Jean-François professeur en sciences économiques et sociales

A Nice, sur les 27 crèches municipales 22 seront fermées. A Cannes, le taux du personnel enseignant gréviste est évalué à 61%, le taux du personnel municipal éducation (agents d’entretien, d’animation, etc.) gréviste est évalué à 75%. Un service minimum sera assuré de 7h15 à 18h30 dans certaines écoles publiques.