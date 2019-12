Les mairies de Quimper et Brest font le point sur les perturbations attendues jeudi dans les écoles. Les services de garderie et de cantines seront très perturbés.

Grève du 5 décembre : le point sur la situation dans les écoles de Quimper et Brest

Quimper, France

La grève du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites promet d'être très suivie dans les écoles bretonnes.

Un service minimum d'accueil est assuré dans toutes les écoles de Quimper, en revanche le périscolaire du matin et du soir est très perturbé, tout comme la cantine.

5 cantines ouvertes sur 70 à Brest

A Brest, la quasi totalité des accueils le matin et le soir ne pourront pas être assurés. Seules 5 cantines seront assurées sur 69 établissements de maternelle et primaire. Les activités périscolaires vont aussi massivement être annulées. Seul un tiers des haltes garderies seront ouvertes le matin... et 11 sur 69 le soir.