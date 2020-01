Grève du 9 janvier : Deux écoles fermées à Tarbes, service minimum dans certaines écoles à Pau

Tarbes, France

Ce jeudi 9 janvier marque la 36e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec un appel à la grève national et interprofessionnel. Il y a des manifestations en Béarn et en Bigorre : rendez-vous à 10 heures devant la Bourse du travail à Tarbes, et à 10h30 sur la place de Verdun à Pau. Les mairies de Pau et de Tarbes annoncent également les perturbations dans les écoles. Dans le 1er degré, la moitié des enseignants des Pyrénées-Atlantiques devraient faire grève, contre 30 à 40% de leurs collègues des Hautes-Pyrénées.

À Tarbes

Les écoles primaires Henri IV et Frédéric Mistral sont fermées ce jeudi.

Un service minimum d'accueil est assuré dans 11 écoles : Théophile Gautier, Ormeau Figarol-Anatole France, La Sendère Elémentaire, Jules Verne, Jean de la Fontaine, Louise Michel, Pablo Néruda, Charles Perrault-Jacques Prévert, La Sendère Maternelle et Voltaire Maternelle.

Le midi, les enfants ne pourront pas déjeuner dans 13 écoles : Berthelot, Henri Duparc, Jeanne Larroque, Louise Michel, Pablo Néruda, Charles Perrault, Jacques Prévert, Voltaire Maternelle, Henri Wallon, Jean Macé, Jean Moulin, Voltaire élémentaire, Théophile Gautier (restauration du collège fermée).

À Pau

Toutes les écoles sont ouvertes à Pau ce jeudi. La mairie communique sur les services assurés :

Arc-en-Ciel : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré 4 Coins du Monde : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Bosquet : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Bouillerce : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré Buisson : pas d'accueil du matin, restauration assurée, pas d'accueil du soir

pas d'accueil du matin, restauration assurée, pas d'accueil du soir Curie : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Fleurs : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Henri IV : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Hippodrome : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré Lapuyade : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Lauriers : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré Lavigne : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré Lilas : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Marancy : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Marca : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Nandina Park : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré Phoebus : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Sarrailh : accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré

accueil du matin assuré, restauration assurée, accueil du soir assuré Léon Say : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré

pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré Trianon : pas d'accueil du matin, restauration assurée, accueil du soir assuré.

Manifestations à Pau et à Tarbes

Les syndicats appellent à manifester dès 10 heures, ce jeudi, devant la Bourse du travail à Tarbes. Un autre rendez-vous est fixé sur la place de Verdun à Pau, à 10h30.