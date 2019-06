Grève du bac : "Une décision difficile" témoigne une enseignante lorraine

42.642 lycéens de première et terminale entament ce lundi 17 juin les épreuves écrites du baccalauréat 2019. Carine Berger, enseignante à Longwy, raconte sur France Bleu Lorraine pourquoi elle a décidé de faire grève et de ne pas surveiller l'examen.

Lorraine, France

Elle parle d'une décision "difficile", "ultime". Carine Berger, professeure d'histoire-géographie au Lycée Alfred Maizières de Longwy, est restée devant la porte de l'établissement ce matin, au moment où des centaines d'élèves prenaient le chemin de leurs salles d'examens.

Nous n'avons jamais été entendus (Carine Berger, professeure gréviste à Longwy)

L'enseignante a répondu à l'appel de plusieurs syndicats qui invitaient à ne pas surveiller les épreuves en ce lundi 17 juin, premier jour des écrits du baccalauréat 2019 pour les lycéens de première et terminale (42.642 au total dans l'Académie Nancy-Metz), pour dénoncer la réforme du bac telle qu'elle a été décidée par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer.

"Nous n'avons jamais été entendus" assène Carine Berger. "Le bac tel que nous le connaissons va disparaître. En 2021 ce sera un bac local, un bac maison, et donc il sera inégalitaire." Elle s'inquiète des choix des sujets, des correcteurs, de la garantie de l'anonymat... Dans le viseur des opposants également, la réforme du lycée qui va forcer "un élève de 15 ans à faire un choix définitif et déterminant pour son avenir professionnel."

Maintenir la pression

A Longwy, la vingtaine de professeurs grévistes n'a pas empêché la bonne tenue du bac. Aucune intention de blocage, mais plutôt celle d'être visibles et d'informer. Le rectorat avait prévenu que des mesures étaient prises pour mobiliser un nombre suffisant de surveillants. Alors encore un coup pour rien ? "Non, assure Carine Berger, on sent tout de même une certaine fébrilité sur le rectorat qui met la pression depuis plusieurs jours sur les chefs d'établissements. Et on ne peut pas préjuger de la suite du mouvement." Cette suite sera décidée ce lundi, au cours d'une réunion intersyndicale.