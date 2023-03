Grève durant les épreuves de spécialités du bac : très peu de perturbations à craindre dans les deux Charentes

Faut-il s'inquiéter quand on est parent d'un lycéen concerné par les épreuves de spécialités du bac ? Ces épreuves, créées par la dernière réforme du lycée dite Blanquer, se tiennent lundi et mardi. La colère est forte chez les enseignants appelés à surveillés ces épreuves, colère contre les retraites jugée injuste, mais aussi contre l'évolution de leur métier, bouleversé par la réforme Blanquer. Pourtant, le SNES-FSU table sur des perturbations très faibles en ce début de semaine.

ⓘ Publicité

"Ce sont les collègues qui décideront" d'entrer en grève ou pas, lundi et mardi, précise Rosario Carmona, enseignante d'espagnol au lycée Dautet de la rochelle, et membre du SNES-FSU. Le principal syndicat du second degré a co-signé un préavis de grève pour toute la semaine prochaine . Des assemblées générales se tiendront dans chaque établissement, lundi matin. "Sur un sujet aussi important, on ne va jamais forcer la grève" promet Rosario Carmona.

En Charente-Maritime, une assemblée générale s'est déjà tenue vendredi au lycée Jean-Hyppolite de Jonzac, où s'ajoute une colère contre la perte de moyens d'enseignement. La grève a été décidée, mais Iris Henry, enseignante d'allemand et membre du SNFOLC, s'attend à une "mobilisation très modeste : les enseignants sont tiraillés, entre leur colère et leur responsabilité vis-à-vis des élèves. Les épreuves de spécialités, c'est ce qui reste du bac, auquel les collègues sont très attachés, c'est pour ça qu'ils travaillent toute l'année."

Aucun blocage en vue

A Jonzac, un "piquet de grève" a été décidé. Mais aucun blocage, ni filtrage à l'horizon : "on se contentera de distribuer des tracts" assure Iris Henry. Plus largement, "les collègues ont toujours à cœur de ne jamais porter préjudice aux élèves, rappelle Rosario Carmona. Il faut que les parents soient rassurés : on ne fait pas ce métier contre les élèves."

Reste la possibilité de perturbations très localisées, concède Rosario Carmona : "les enseignants sont beaucoup plus en colère qu'ils n'ont pu l'être. Ils peuvent être tentés par des actions plus radicales, à force de se retrouver face à des ministres qui ne refusent de regarder et d'écouter la réalité des établissements scolaires. La donne peut changer."

Mais même dans ce cas, les épreuves pourront se passer dans de bonnes conditions, estime en Charente le secrétaire départemental de la FSU, Nicolas Baleynaud : "l'administration a pris les devant, en convoquant des surveillants en surnombre." Nicolas Baleynaud de son côté, s'est employé à convaincre des étudiants d'Angoulême, en études supérieures, de ne pas se rendre devant les lycées pour perturber les épreuves. Dans les lycées charentais en tout cas, les élèves ne sont pas mobilisés contre la réforme des retraites, estime la FSU.