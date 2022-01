Grève Education Nationale : entre 2 et 3.000 manifestants à Montpellier, 300 à Béziers

Entre 2 et 3000 personnes participent à la manifestation des enseignants à Montpellier. Le cortège est parti du Peyrou à 14h pour un tour de l'écusson avant aller devant le rectorat. Pancartes et slogans ciblent clairement le ministre Jean Michel Blanquer.

Plus de 2000 personnes selon les chiffres de la police défilent ce jeudi après midi à Montpellier, dans le cadre de la journée de mobilisation dans l'Education Nationale , à l'appel de quasiment tous les syndicats.

Le cortège composé majoritairement d'enseignants et surtout du 1er degré ( instituteurs, institutrices ), mais aussi d'Atsem, et de quelques parents, est parti du Peyrou pour un grand tour de l' écusson par les boulevards, remonte par la Place de la Comédie pour aller jusqu'au rectorat, où une action symbolique est prévue.

Dans le même temps , 300 personnes sont rassemblées devant la sous préfecture de Béziers .

Jean Michel Blanquer cible des manifestants

Le ministre de l' éducation nationale est très présent sur les pancartes et dans les slogans entonnés par les manifestants. L'appel à la grève a été lancé au lendemain de la visio conférence des syndicats et quelques jours après la rentrée contre le ou les protocoles sanitaires contre le Covid 19 mis en place par le ministère de l' Education Nationale dans les établissements scolaires pour fermer le moins de classes possible, engendrant selon les syndicats "des conditions de travail intenables pour les enseignants et les élèves."

300 personnes à Béziers devant la sous préfecture © Radio France - Stefane Pocher