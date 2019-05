Grève jeudi dans les crèches des Pays de Savoie

Vous ne pourrez peut être pas déposez vos enfants à la crèche ce jeudi. Le secteur Petite Enfance est en grève, un appel national puisque le gouvernement veut réformer les modes d'accueils, (les haltes garderie, les micro-crèches, les crèches, etc.) par ordonnances.

Parmi les mesures envisagées : augmenter le nombre d'enfants à charge par professionnels de la petite enfance, supprimer le taux obligatoire de 40% de professionnels "très qualifiés" dans les structures comme les infirmières ou les éducateurs. Ou encore réduire la surface d'accueil par enfant dans les grandes villes de 7m² à 5,5m².

"C'est la première fois qu'on entend parler de mesures comme ça. [...] C'est entasser le plus d'enfants possible" - Catherine Louvaine, directrice de la halte garderie de Saint Pierre d'Albigny.

Cette dernière mesure est "hallucinante" pour Catherine Louvaine, directrice de la halte garderie de Saint Pierre d'Albigny depuis 15 ans. L'éducatrice jeunes enfants ajoute "l'objectif devrait être d'ouvrir plus de structures et pas d'entasser des enfants".

"Est-ce qu'on veut simplement des modes de garde ? Mettre des enfants dans un espace et puis veiller bon an mal an à les rendre propres et sans trop de bosses à la fin de la journée ?" - Catherine Louvaine, directrice de la halte garderie de Saint Pierre d'Albigny.